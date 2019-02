Petrucci 5º e Dovizioso 8º nella prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang

SEPANG - A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di test ufficiali MotoGP. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte temperature – con oltre 30 gradi nell’aria e 55 gradi sull’asfalto – Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso sono entrati in azione poco dopo le 10 del mattino ed hanno sfruttato il tempo a disposizione lavorando a 360º per valutare le varie evoluzioni della Desmosedici GP19, già portata in pista dal collaudatore ufficiale Michele Pirro per uno ‘shakedown’ nei giorni precedenti. Petrucci ha chiuso la giornata al quinto posto in una classifica particolarmente corta – con i primi 13 piloti in un secondo – segnando il miglior crono personale in 2’00.051 all’ottavo di 54 giri percorsi. Dovizioso ha terminato a soli 146 millesimi dal compagno di squadra in 2’00.197 con 49 giri all’attivo.

Danilo Petrucci (#9) - 2’00.051 (5º)

«È stata una giornata positiva. Pur senza cercare il giro secco, siamo stati subito veloci al mattino, quando sono riuscito a fare il mio miglior tempo con gomme medie. Ci resta invece da migliorare quando le temperature si alzano e cala il grip, e domani ci concentreremo su questo. Fisicamente non mi sento affaticato, il che significa che ho lavorato bene durante l’inverno, e domani abbiamo in programma alcune uscite un po’ più lunghe nelle ore più calde. La base comunque è ottima, mi sono trovato bene fin dall’inizio e questo è l’importante. Poi devo dire che la prima uscita con i nuovi colori è stata molto emozionante».

Andrea Dovizioso (#04) - 2’00.197 (8º)

«È stata una giornata molto positiva perché abbiamo trovato la pista in buone condizioni ed il meteo è rimasto sereno. Abbiamo fatto qualche prova comparativa però non abbiamo trovato differenze sostanziali e quindi dovremo fare altre verifiche nei prossimi giorni. Abbiamo una buona base, ed il lavoro svolto nei giorni scorsi da Michele Pirro ci aiuta molto, perché lui riesce a provare alcuni componenti prima di noi e ci fa risparmiare tempo prezioso. Anche fisicamente mi sono trovato bene, e quindi in generale sono contento».

Il team Mission Winnow Ducati tornerà in pista domani per la seconda di tre giornate di prove in programma.