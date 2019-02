Torna LeBron e i Lakers vincono il derby con i Clippers

NEW YORK - Alla Scotiabank Arena di Toronto, i Toronto Raptors sono stati sconfitti daii Milwaukee Bucks con il punteggio di 105-92. Con questo successo Milwaukee rinforza la sua prima posizione a Est, proprio davanti ai Raptors. I Golden State Warriors cadono in casa 104-113 contro i Philadelphia 76ers. Golden State paga a caro prezzo l'assenza di Klay Thompson e chiude con un misero 11/38 da tre punti, con i soli Stephen Curry (41-4-6) e Kevin Durant (25-4-4) a tenere a galla la squadra di coach Steve Kerr.

Il ritorno di LeBron

Nel derby di Los Angeles i Clippers sempre privi di Danilo Gallinari hanno ceduto il passo 120-123 ai Lakers dopo un overtime. LeBron James torna dopo oltre un mese di stop e guida i suoi con una prova di spessore (24 punti, 14 rimbalzi e 9 assist). San Antonio piega 117-114 i Brooklyn Nets. Marco Belinelli chiude con 8 punti in 17 minuti.

Jokic trascina Denver

Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nikola Jokic firma una tripla doppia da 20 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Netta vittoria dei Boston Celtics, che superano agevolmente in casa gli Charlotte Hornets per 126-94. Un incredibile canestro all'ultimo secondo di Karl Anthony Towns (16 punti e 10 rimbalzi) regala la vittoria ai Minnesota Timberwolves sui Memphis Grizzlies per 99-97. Non si ferma davvero più la crisi dei New York Knicks, arrivati all'undicesima sconfitta consecutiva e attualmente ultimi nella Eastern Conference. A passeggiare al Madison Square Garden questa volta sono i Dallas Mavericks che vincono 114-90. Un Damian Lillard da 36 punti e 11 rimbalzi trascina i Portland Trail Blazers alla vittoria sugli Utah Jazz per 132-105

Questi i risultati della notte NBA

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 93-89 Orlando Magic - Indiana Pacers 107-100 Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 92-105 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 117-114 Golden State Warriors - Philadelphia 76ers 104-113 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 120-123 dopo overtime.