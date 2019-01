ATP Sydney: Seppi perde in finale contro De Minaur

SYDNEY - Sfuma il poker di titoli Atp per Andreas Seppi. Nella finale del «Sydney International», torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari che si è concluso sui campi in cemento di Sydney, in Australia (uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2019), il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, ha ceduto per 75 76 (5), in due ore e cinque minuti di partita, all'idolo di casa, il Next Gen Alex De Minaur, numero 29 Atp (best ranking) e quinta testa di serie, finalista dodici mesi fa.

Il 19enne di Sydney ha così conquistato proprio a casa sua il primo titolo in carriera, al terzo tentativo: lo scorso anno aveva infatti perso le finali di Sydney (contro Medvedev) e Washington (contro Alexander Zverev).