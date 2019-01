Junior Team Total Gresini, il progetto giovani si arricchisce con BP Verniciatura Srl

Il Junior Team TOTAL Gresini sarà certamente al via del Campionato Italiano di Velocità 2019 classe Moto3 e può già contare su un nuovo ed importante alleato per la prossima stagione. BP Verniciatura SRL ha infatti deciso di scendere in pista al fianco della Gresini Racing in questa avventura che nelle passate due stagioni ha già portato importanti risultati e che punterà in alto anche nel 2019.

BP Verniciatura SRL, azienda padovana specializzata nel trattamento di sabbiatura, verniciatura a liquido, verniciatura a polvere e cubicatura, sarà così sponsor ufficiale del Gresini Racing Junior Team e il suo logo sarà presente su moto, tute dei piloti, mezzi di trasporto e pannellature box.

PIETRO BOARON – Amministratore delegato BP Verniciatura SRL

«Ambizione, competitività e professionalità, questi sono i principi che abbiamo in comune con la Gresini Racing e motivo per cui nella stagione 2019 il nostro marchio sarà affiancato alla struttura più titolata della passata stagione motociclistica mondiale. Rappresentare come sponsor ufficiale per il 2019 il team di Moto3 nel campionato italiano ci rende orgogliosi e darà valore alla nostra azienda con risultati sportivi e lavorativi da podio!»

FAUSTO GRESINI – Team Manager

«Come tutti sanno il progetto giovani per me e per la Gresini Racing è importantissimo, e il CIV in quest’ottica è una rampa di lancio eccezionale per i nostri 'pilotini'. È un progetto in cui crediamo moltissimo e il passaggio di Ricky Rossi dall’italiano al mondiale ne è la dimostrazione. BP Verniciatura è una bella realtà e siamo felici che abbiano scelto noi come partner per la prossima stagione che ci auguriamo siamo vincente».