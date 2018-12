Discesa uomini: a Bormio splendida Italia! Trionfa Paris, Innerhofer secondo

BORMIO - Il cielo azzurro di Bormio si colora di un'impresa storica: sulla Stelvio arriva la prima doppietta italiana con Dominik Paris che bissa il successo dell'anno scorso e Christof Innerhofer che gli fa compagnia sul podio, arrivando secondo per la terza volta nel corso della stagione.

Autentico capolavoro

Paris chiude la prova in 1'55:21 compiendo un autentico capolavoro. Nella parte alta prende 7 centesimi da Innerhofer, che era sceso prima di lui con il pettorale numero 2, quindi 9 e infine 22 al terzo intermedio, poi comincia la sua gara perfetta con velocità massima di 134,28 km/h che nessuno riesce a toccare nella parte finale. Paris va avanti a Inner di 36 centesimi e la classifica resta la stessa fino alla fine, perché Svindal e Franz sbagliano presto e anche chi, come Johan Clarey e Steven Nyman, riesce a partire veloce, poi si stanca presto.

Vittoria numero 10

Paris ottiene così la vittoria numero 10 in carriera, a una sola lunghezza da Giorgio Rocca, mentre raggiunge Max Blardone a quota 25 per numero di podi. Per l'Italia è la doppietta numero 19 nella Coppa del mondo maschile, a cui vanno aggiunte le cinque triplette.

Sabato 29 dicembre si replica alle 11.45 con il superG che torna a Bormio dopo dieci anni (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1).