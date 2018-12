Il River ribalta il Boca e vince la Libertadores

MADRID - Il River Plate vince la finale di Copa Libertadores battendo 3-1 il Boca Juniors. Al Santiago Bernabeu di Madrid, vantaggio del Boca al 43' con Benedetto, il River pareggia al 67' con Pratto e manda la sfida ai supplementari. Boca in 10 per il rosso a Barrios (92') e che resterà anche in nove (ko Gago), decidono negli ultimi 15 minuti le reti dell'ex Pescara Quintero (109') e del 'Pity' Martinez (122').

TRIONFO PRESTIGIOSO - La vittoria della Libertadores resta il trionfo più prestigioso in oltre cent'anni di vita per il club di Nunez nonostante l'indelebile macchia degli eventi che hanno portato la storica sfida lontano dall'Argentina. Adesso il River Plate si preparerà a dare l'assalto al Mondiale per Club di Abu Dhabi, dove debutterà il 18 dicembre.