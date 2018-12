STAR scommette sul progetto Gresini MotoGP

L’arrivo di Andrea Iannone e la conferma di Aleix Espargaró hanno senza dubbio alzato l’asticella delle ambizioni per l’Aprilia Racing Team Gresini che nel 2019 punterà con decisione a risultati di rilievo nella massima categoria del Campionato del Mondo MotoGP.

Una scommessa che Aprilia e Gresini Racing vogliono vincere insieme e che, per la prossima stagione, conterà sull’appoggio di D.T.M Ricambi_ STAR, azienda italianissima dedicata alla produzione e distribuzione a livello internazionale di ricambi per iniezione Diesel.

STAR diventa così sponsor ufficiale dell’Aprilia Racing Team Gresini e avrà visibilità sulla carena bassa delle RS-GP numero 29 e 41, nei box, sui mezzi di trasporto e nella struttura hospitality.

NICO SALOMONI - Presidente della DTM Ricambi titolare del marchio STAR

«Siamo entusiasti ed orgogliosi di questa partnership con l'Aprilia Racing Team Gresini per la MotoGP, poiché condividiamo la stessa passione e lo spirito di innovazione, tratti che ci contraddistinguono nel nostro settore in tutto il mondo. Da appassionato è un sogno che diventa realtà! Il nostro marchio rappresenta l’eccellenza italiana nel settore aftermarket dei ricambi per l’iniezione diesel ed io ed il mio team siamo onorati di poter affiancare un altro grande marchio italiano nel motomondiale. Non vediamo l’ora di poter festeggiare insieme grandi successi!»

Aprilia MotoGP (Gresini Racing)

FAUSTO GRESINI – Team Manager

«Nel nostro lavoro la professionalità e la motivazione sono fondamentali per la riuscita di un grande progetto. Se poi ci si aggiunge un po’ di passione, allora ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, ed è questo che mi è piaciuto soprattutto di Star e del suo presidente Nico Salomoni. Insieme possiamo portare l’Aprilia Racing Team Gresini al top del racing mondiale e contemporaneamente dare grande visibilità ad un’azienda italiana importante come D.T.M. Ricambi _STAR»