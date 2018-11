5ª fila per il Team Del Conca Gresini nelle qualifiche di Cheste

VALENCIA - Ci si aspettava un meteo più clemente oggi a Valencia, ma la pioggia della notte scorsa e qualche goccia questa mattina hanno complicato le ultime qualifiche stagionali della classe Moto3. Jorge Martin ha chiuso in 13ª piazza mentre Fabio Di Giannantonio si è dovuto accontentare della 15ª posizione.

La QP si è di fatto decisa negli ultimi secondi, quando più di un pilota ha optato per la gomma «slick» rischiando qualcosa su un tracciato non in perfette condizioni. Toccherà rimontare parecchie posizioni domani per entrambi gli alfieri biancoblu del Team Del Conca Gresini, con lo spagnolo che vuole chiudere dal podio una stagione pazzesca, e con l’italiano che ha ancora un conto aperto per la seconda piazza mondiale con il connazionale Bezzecchi.

Si parte domani alle 11:00 ora italiana, con la pioggia che non dovrebbe mancare all’appuntamento nemmeno domani.

13º - JORGE MARTIN #88 - «Una giornata un po’ strana, questa mattina sul bagnato mi sono trovato alla grande, lavorando su ritmo di gara e mettendo a punto la moto alla perfezione. Nel pomeriggio pero’ la pista era in condizioni difficili, con alcune parti asciutte e altre meno. Al momento di decidere col team, abbiamo optato per gomme da bagnato. Abbiamo migliorato nel finale, ma non era facile. Partiamo in tredicesima posizione, era un po’ che non partivo così indietro, ma l’obiettivo è chiudere in bellezza la stagione e c’è solo un modo per farlo».

15º - FABIO DI GIANNANTONIO #21 - «Purtroppo in qualifica non abbiamo fatto quello che speravo. Sul bagnato mi sento forte e so che possiamo rimontare domani, ma è ovvio che sarebbe stato meglio partire più avanti e forse avremmo dovuto rischiare qualcosa in più oggi. Con la pioggia può succedere di tutto, quindi rimaniamo concentrati per dare il massimo domani».