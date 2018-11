Il Team Del Conca Gresini in trionfo a Valencia

VALENCIA - È tutto pronto per accogliere in nuovo Campione del Mondo Moto3 sul Ricardo Tormo di Valencia. Dopo l’incredibile impresa di Sepang infatti, a Jorge Martin non resta che congedare questa stagione pazzesca davanti al proprio pubblico: lo scenario ideale per salutare il Team Del Conca Gresini e la categoria cadetta.

Sarà un appuntamento doppiamente emozionante perché sarà anche l’ultima di Fabio Di Giannantonio con i colori faentini della Gresini Racing. Per l’italiano ancora in palio il secondo posto nel mondiale e allora ci sarà da rimanere concentrati per provare a superare il connazionale Bezzecchi (a +9 in classifica) e regalare al Team Del Conca Gresini una storica doppietta.

Si parte venerdì alle 9:00, finalmente con orari più consoni rispetto all’ultimo mese e mezzo.

JORGE MARTIN #88 - «È bello arrivarci da Campione del Mondo, ma questo non significa che sarò più rilassato. Voglio chiudere al meglio questa stagione di grandi emozioni e penserò solo a vincere la gara davanti ad un pubblico fantastico».

FABIO DI GIANNANTONIO #21 - «Ultima gara dell’anno, l’ultima in Moto3 e l’ultima col Team Gresini: ci vuole un gran piazzamento per chiudere questa mia epoca nel mondiale e soprattutto c’è ancora la possibilità di chiudere secondi nel mondiale, quindi è ovvio che ci proveremo. Sto preparando la gara allenandomi qui a casa e speriamo di riuscire a cancellare il sesto posto di Sepang. Sono pronto!».