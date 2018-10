Il Team Gresini cambia volto nel 2019, Kömmerling nuovo title sponsor

Il Team Gresini si rinnova e per la stagione 2019 si presenta al via del Campionato del Mondo Moto3 con tante novità cominciando da Gabriel Rodrigo e Riccardo Rossi che andranno a comporre la line-up bianco-blu del prossimo anno.

L’argentino, che ha raggiunto un accordo annuale con il team capitanato da Fausto Gresini, sarà il pilota di punta. Quattro stagioni nella categoria Moto3 alle spalle e un podio nel GP di Catalunya nel palmares di Gabriel Rodrigo, che non ha mai corso con la Honda, ma che ha dimostrato ampiamente di poter essere tra i grandi protagonisti di questa classe su tutti i tracciati del mondiale.

Per Riccardo Rossi sarà un debutto assoluto nel Campionato del Mondo, in completo stile Gresini. L’italiano, che ha dimostrato velocità e maturità sia nel CIV (una vittoria al Mugello) che nel CEV, si prepara ad un anno di apprendistato con l’obiettivo dichiarato di Rookie of the Year 2019. Correrà con il numero 54 in onore a Pasini, suo primo mentore.

Le news non finiscono qui perché dalla prossima stagione e per tre annate, il Team Gresini vanterà anche un nuovo Title Sponsor: KÖMMERLING, marchio leader a livello europeo nella produzione di profili per serramenti in pvc il quale - tramite la filiale italiana e attraverso il CLUB KÖMMERLING ITALIA che riunisce una rete di imprese italiane produttrici di serramenti - ha deciso di sposare il progetto giovani della Gresini Racing e puntare forte su Rodrigo e Rossi.

Gabriel Rodrigo con Fausto Gresini (Gresini Racing)

GABRIEL RODRIGO #19 - źSono al settimo cielo per questo nuovo progetto, senza dubbio è una grande opportunità per la mia carriera. Potermi unire ad una squadra di livello assoluto come la Gresini Racing è fantastico. Sono molto grato a Fausto a tutto il team per aver creduto in me e sono sicuro che insieme potremo fare grandi cose. Lavorerò e lotterò perché il 2019 sia un grande anno per tutti╗.

Riccardo Rossi (Gresini Racing)

RICCARDO ROSSI #54 - źSono davvero molto contento e voglio ringraziare Fausto e la mia famiglia per questa grandissima opportunità. Come obiettivo nel mio primo anno mondiale mi piacerebbe stare nella top10 e sicuramente essere il Rookie dell’anno. Ho una grandissima voglia di iniziare e ho scelto il 54: il mio primo mentore è stato Mattia Pasini e la mia prima wildcard al CEV con il Team Gresini era stata proprio con questo numero╗.

FAUSTO GRESINI, Team Manager Gresini Racing: źSono felice di questo nuovo binomio: Gabriel debutterà con noi e con la Honda, ma ha già grande esperienza mondiale e pensiamo che possa essere un pilota di punta di questa categoria, e poi c’è un giovane italiano come Riccardo che passa dal CIV al mondiale: è la continuazione di un processo che in passato ha visto protagonisti Bastianini, Diggia, Baldassarri Antonelli e molti altri e che credo sia di buon auspicio per Riccardo. Con molto orgoglio annuncio anche l’arrivo di Kömmerling Italia come nuovo title sponsor per i prossimi 3 anni. Una partnership importantissima per noi, quindi benvenuti a bordo a tutti, siamo carichissimi per il 2019╗.

ANDREA BULGARELLI, Direttore Commerciale KÖMMERLING ITALIA: źQuella di Gresini Racing è una bella realtà con valori importanti che noi condividiamo in pieno, in particolare riguardo la crescita dei giovani piloti. Investire sul nuovo che avanza è una politica fondamentale anche per Kömmerling, che da sempre guarda alla crescita dei propri clienti serramentisti. Come unici produttori in Italia di profili in PVC per finestre, il connubio con l’italianissimo Team Gresini ci è parso naturale e contiamo di condividere con la squadra di Fausto Gresini tante soddisfazioni nei prossimi tre anni in un palcoscenico che, senza dubbio, ci porterà grande visibilità╗.