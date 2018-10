CIV 2018: season finale a Vallelunga

VALLELUNGA - Il Campionato italiano di Velocità classe Moto3 si chiude questo fine settimana a Vallelunga e il Gresini Racing Junior Team ha tutte le intenzioni di essere protagonista e calare in bellezza il sipario su una stagione emozionante.

Nicholas Spinelli deve provare a riacciuffare la seconda posizione in classifica con Carraro lontano 8 punti. Fondamentale per il numero 29 sarà tornare a riassaporare il podio che manca dal 28 luglio (Misano Race1).

Riccardo Rossi torna da un weekend così e così nel CEV (Jerez) e farà di tutto per ritrovare le posizioni di vertice, decisamente alla sua portata dopo il doppio podio del Mugello di due settimane fa.

Per Luca Gresini importante occasione su un tracciato che lo ha visto protagonista nei test e dove può e vuole chiudere in crescendo questo 2018.

NICHOLAS SPINELLI - «Sono pronto per Vallelunga: al Mugello mi sentivo già molto bene e un po’ di sfortuna ci ha lasciati fuori dal podio. Il feeling con la moto è ottimo, i test di poco tempo fa a Vallelunga sono stati molto positivi, quindi non possiamo che andare lì con in testa il massimo risultato».

RICCARDO ROSSI #71 - «L’obiettivo di Vallelunga è vincere, cosa che non siamo riusciti a fare al Mugello. È attesa pioggia, quindi potrebbe addirittura complicarsi il fine settimana, ma rimaniamo concentrati per provare a portare casa un risultato importante».

LUCA GRESINI #15 - «Vallelunga è una gara molto attesa, è l’ultima della stagione e la voglia di far bene è tanta. Abbiamo provato lì poco tempo fa e non vedo l’ora di tornare in sella alla mia moto e dimostrare che continuiamo a migliorare prova dopo prova».