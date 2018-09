Gp di Aragon: Espargarò partirà dalla quinta fila. Settima per Redding

ARAGON - Aleix Espargaró scatterà domani dalla quinta fila nel GP di Aragon, quattordicesima prova del mondiale MotoGP. Scott Redding si piazzerà in settima fila.

Espargaró non ha centrato l’obiettivo della seconda qualifica classificandosi quinto in 1'48.181 nella Q1, a poco più di due decimi dal secondo posto, l’ultimo valevole per il passaggio del turno. La non disprezzabile prestazione gli vale comunque la quinta fila che è un piccolo passo in avanti nello schieramento rispetto alle ultime gare.

Più attardato Scott Redding che, limitato dalla mancanza di grip, ha chiuso la qualifica al ventunesimo posto (in 1'49.303) e domani partirà dalla settima fila.

ALEIX ESPARGARÓ - «In qualifica il passaggio in Q2 ci è sfuggito per pochi decimi, con un solo giro a disposizione nel secondo run, con un po' più di fortuna potevamo guadagnare qualche posizione in griglia. Continuo a fare fatica quando rilascio i freni, devo staccare forte e poi riprendere il gas per generare trasferimenti di carico che mi permettano di far girare la moto, dunque rimane qualche difficoltà ma su questa pista riesco ad essere più veloce e credo che in gara potremo lottare nella top-12, che non è certo il nostro obiettivo ma in questo momento è un target realistico».

SCOTT REDDING - «Purtroppo oggi non siamo riusciti a risolvere del tutto i nostri problemi. Specialmente in qualifica ho fatto davvero fatica con il grip al posteriore, una situazione che non cambia molto tra le varie mescole disponibili. Viste le caratteristiche del circuito, soffrire in frenata e in accelerazione significa perdere molto tempo. Non mi aspetto rivoluzioni da qui alla gara, ci sarà da faticare domani».