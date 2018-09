Mugello Race1: Rossi podio, Spinelli quasi

MUGELLO - Gara difficile tra le colline toscane del Mugello con il Gresini Racing Junior Team che partiva però con i favori del pronostico grazie alla doppietta Spinelli Rossi di ieri in qualifica. La Race1 del penultimo appuntamento CIV 2018 vede subito quattro piloti al comando inclusi i due alfieri Gresini che però non riescono a dettare il ritmo e, anche a causa di un errore perdono contatto con il duo Zannoni Carraro.

Nel finale un buon lavoro di squadra riporta Spinelli e Rossi sulla testa della corsa ma è troppo tardi: all’uscita dalla Bucine Rossi sfrutta bene la scia e conquista la terza piazza, relegando Spinelli ai piedi del podio. Il numero 29 non riesce nell’intento di accorciare in campionato su Zannoni ed ora è terzo a due punti da Carraro. Per Rossi si tratta del secondo podio consecutivo al Mugello dopo la vittoria in gara2 a maggio.

Prova positiva anche per Luca Gresini non tanto per i 2 punti conquistati, se non per aver finalmente trovato una buona uscita dai blocchi, cruccio di questa seconda stagione nell’italiano. Domani il Gresini Racing Junior proverà ad attaccare la vittoria a partire dalle 14:30 ora italiana.

3º - RICCARDO ROSSI #71 - «È stata una gara molto difficile. Sono partito bene ma poi ho deciso di rimanere dietro i primissimi per provare ad attaccare nel finale. Una quasi caduta mi ha fatto perdere il contatto coi primi due: insieme a Nicholas siamo tornati sotto ma non è bastato per vincere… Ci riproveremo domani».

4º - NICHOLAS SPINELLI #29 - «Siamo partiti bene rimanendo nel gruppo di testa. Già nelle qualifiche si era visto che saremmo stati lì davanti in quattro: abbiamo girato con un buon ritmo (1’59) anche se mi aspettavo qualcosa in più. Volevo mettere in difficoltà Zannoni e ci sono anche riuscito a tratti. Forse ci siamo dati un po’ di fastidio con Rossi, alla fine abbiamo recuperato sulla testa, ma non è bastato. Ero terzo alla Bucine, ma poi Rossi con la scia mi ha passato».

14º - LUCA GRESINI #15 - «Finalmente una gara in cui sono riuscito a partire bene, ma poi purtroppo abbiamo fatto tanta fática in gara con un setting che purtroppo non era quello perfetto per il mio stile di guida. Lavoreremo oggi e domani mattina con l’idea di migliorare e portare a casa un buon risultato in gara 2».