Tanto lavoro al box Aprilia nella prima giornata di prove

ARAGON - Un tracciato affascinante ma complesso ha messo alla prova i piloti Aprilia nella prima giornata di prove al Motorland Aragón. Aleix Espargaró ha migliorato i suo riscontri di quasi un secondo tra le due sessioni, posizionandosi tredicesimo nella classifica combinata. Il pilota spagnolo lamenta una certa difficoltà nell'inserimento in curva, sulla quale lavorerà per testare qualche nuova impostazione a livello di setting.

Anche Scott Redding ha limato la sua prestazione tra FP1 ed FP2, seppure non in maniera così marcata. Il distacco del pilota britannico è da imputarsi soprattutto ad uno scarso feeling in frenata, indipendente dalla scelta di gomme. Un limite che sarà oggetto del lavoro in pista nelle sessioni di domani.

ALEIX ESPARGARO' - «Questa pista è una delle mie preferite, mi piace molto questo tipo di layout. Non abbiamo ancora risolto i problemi che ci hanno limitato fino ad ora, specialmente l'ingresso in curva quando rilascio i freni. Con il mio capotecnico Pietro stiamo provando molte soluzioni di geometria, ha sicuramente portato una ventata di nuove idee ma non siamo ancora competitivi quanto vorremmo. Assieme ai tecnici continuiamo ad analizzare con attenzione ogni singolo dato per cercare di capire quale sia la fonte delle difficoltà, è un compito non facile ma ce la stiamo mettendo tutta».

SCOTT REDDING - «Questa mattina non mi sono trovato male, sto guidando in maniera più confortevole rispetto a Misano. Nel pomeriggio siamo partiti con la gomma usata di questa mattina e le cose sono peggiorate, l'aspetto che mi preoccupa è la difficoltà a fermare la moto. Non posso fare molto in questo frangente, è un limite difficile da superare. Per domani abbiamo delle idee a livello di setting per cercare di migliorare, il feeling sulla moto non è male ma alla fine sono i tempi che contano».