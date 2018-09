A Misano Martin è uno spettacolo

MISANO - Ottava pole position in stagione per Jorge Martin che con un guizzo nel finale di qualifica trova un tempo record di 1’41.823 e precede sul traguardo l’amico Rodrigo e Canet. Lo spagnolo numero 88 arriva in appena due annate all’ incredibile cifra di 17 pole position, lo stesso numero di pole conquistate da Fausto Gresini in carriera.

Bravo a sfruttare la scia di Rodrigo, Martin cercherà domani la sesta vittoria stagionale con la speranza di recuperare punti fondamentali in classifica generale su Bezzecchi, oggi sesto a circa mezzo secondo.



Brilla anche Fabio Di Giannantonio, quarto oggi ad un soffio dalla prima fila (+0.001s) e molto più positivo rispetto alle sensazioni di ieri. Risolti i problemi in staccata, l’italiano cercherà domani la seconda vittoria della sua carriera dalla seconda miglior qualifica stagionale dopo il terzo posto di Jerez.



Il Team Del Conca Gresini Moto3 si gode così un altro sabato da leoni, con la lieta presenza della leggenda Kevin Schwantz nel box a festeggiare l’ottava pole position stagionale di Jorge Martin.