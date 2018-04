MILANO - Le speranze del Milan di raggiungere il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni naufragano insieme all'acqua caduta su San Siro durante l'intero derby contro l'Inter, pareggiato 0-0 e che lascia i rossoneri inchiodati a -8 proprio dai dirimpettai nerazzurri, forti di poter giocare per due risultati su tre e sostanzialmente più pericolosi di un Milan apparso volenteroso ma senza quella determinazione e cattiveria che avevano portato la squadra di Gennaro Gattuso a giocarsi le sue carte in ottica quarto posto. Milan che ha creato anche qualche occasione da gol, ma non abbastanza per pungere un'Inter che si è confermata impenetrabile negli scontri diretti.

Coppia in crisi

A brillare meno di altri nelle fila rossonere sono stati certamente Giacomo Bonaventura e Suso, due degli elementi che fra lo scorso anno e l'inizio di questa stagione sono stati imprescindibili nel cammino milanista. Bei tempi quelli in cui il tornante italiano e il fantasista spagnolo si trovavano a meraviglia e ad occhi chiusi, con Suso ad inventare col suo sinistro vellutato e Bonaventura a raccogliere le geniali idee del compagno. Milan-Inter ha però confermato come i due oggi siano lontani parenti di quella coppia ammirata fino a qualche tempo fa: l'iberico è appannato, nelle ultime 16 partite ha segnato appena due reti e sfornato altrettanti assist, segno che forse ha bisogno di raboccare benzina nel suo serbatoio; l'ex atalantino, invece, ha coltivato fino a sfociare costantemene il viziaccio di trascinare troppo e male la palla fino ad essere rimontato dagli avversari e fino a scatenare l'ira del pubblico e quella di Gattuso che, a mali estremi, ha tolto Bonaventura per inserire Borini. Bonaventura-Suso, una coppia che al Milan faceva la differenza, una coppia che oggi ai rossoneri manca e che il popolo milanista ha estremo bisogno di ritrovare al più presto per finire al meglio il campionato e vincere la Coppa Italia.