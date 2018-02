Milan, attento: dall'Inghilterra un nuovo assalto a Donnarumma

MILANO - Ormai poco importa che le sessioni di calciomercato siano chiuse, ormai il nome di Gianluigi Donnarumma è sulla bocca di tutti gli operatori e gli esperti di mercato, nonostante il rinnovo quadriennale col Milan e la sua volontà (detta a mezza bocca dopo Fiorentina-Milan dello scorso 30 dicembre) di restare a Milano almeno fino alla fine del suo contratto. Le incerte condizioni finanziare del club milanista (legate ad esempio al Fair Play Finanziario e alla ridiscussione del debito), la pressione di Mino Raiola (che avrebbe già da tempo portato altrove il suo giovane assistito) e quella di numerosi e facoltosi club europei continuano a rendere vacillante la posizione della porta rossonera.

Nuove paure

Ai nomi di Real Madrid e Paris Saint Germain, ovvero le squadre che maggiormente si sono interessate a Donnarumma da un anno a questa parte, ora si aggiunge anche quello del Liverpool, club che a giugno prenderà certamente un nuovo portiere e che ha già effettuato diversi sondaggi con la Roma per il brasiliano Alisson e con l'Atletico Madrid per Oblak, estremo difensore che piace tanto anche allo stesso Paris Saint Germain. Il Liverpool, secondo quanto filtra dai media britannici, avrebbe preso contatti con Raiola per capire costi e tempi di un'operazione che attorno ad Anfield Road interessa non poco. Il Milan, forte del rinnovo firmato dal portiere la scorsa estate, ma pressato da una situazione societaria tutta da definire, sta progressivamente rendendosi conto di dover passare tre mesi (giugno, luglio ed agosto) di speranze e passioni, sperando che le barricate per difendere Donnarumma possano bastare.