Milan: il punto sugli infortunati

MILANO - Il Milan e Vincenzo Montella sfruttano la sosta della serie A per preparare la difficile trasferta di Napoli di sabato prossimo quando i rossoneri andranno a giocare in casa della capolista del campionato. Il tecnico milanista cerca innanzitutto di capire quali uomini avrà a disposizione, soprattutto in relazione agli infortuni, sperando di recuperare almeno tre degli uomini al momento ai box; in tal senso, le indicazioni che arrivano dallo staff medico di Milanello sono piuttosto confortanti e Montella può iniziare a programmare più serenamente la sfida del San Paolo.

Ottime notizie

I riscontri migliori arrivano da Giacomo Bonaventura, fermo da fine ottobre ed ormai pienamente recuperato; l’ex atalantino è costantemente aggregato al gruppo e lavora normalmente con il resto dei compagni, risultando convocabile al 100% per Napoli. Più o meno sulla stessa linea anche Lucas Biglia, risparmiato nelle ultime due gare contro AEK Atene e Sassuolo per un’infiammazione al ginocchio, ma ristabilitosi in tempi brevi e pronto per giocare dal primo minuto contro i partenopei, per di più senza più il fastidioso problema con cui ha dovuto giocare le ultime partite in cui è stato impiegato. Infine Davide Calabria che, pur non dovendo partire titolare a Napoli, sembra anche lui sulla via del recupero dopo l’infortunio subito nelle fasi iniziali di Sassuolo-Milan; incerto ancora il suo impiego e la sua convocazione per sabato prossimo, ma l’abbondante settimana che manca alla gara di Napoli induce ad un cauto ottimismo anche per il terzino rossonero.