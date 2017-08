Vuelta: Trentin concede il bis. Froome controlla

MADRID - Matteo Trentin (Quick-Step Floors) ha vinto la decima tappa della Vuelta, la Caravaca-El Pozo Alimentacion di 164,8 km. L'italiano, al secondo successo in questa edizione della corsa a tappe spagnola dopo essersi imposto nella quarta frazione, ha battuto in una volata a due lo spagnolo Jose Joaquin Rojas. In classifica comanda sempre il britannico Chris Froome.

TRENTIN: FUGA GIUSTA - «Volevo fortemente questa vittoria - ha detto a fine gara - Ci pensavo da un po' a questa tappa: la salita era dura ma pedalabile. Le gambe giravano bene e la fuga mi sembrava quella giusta. Rojas conosceva bene la discesa e io mi sono messo alla sua ruota dopo l'ultimo Gpm. Sapevo che lui e' di queste parti e cio' mi ha aiutato».

ARRIVO: 1. Matteo TRENTIN 164,8 km in 3.34’56, media 46,005, abb. 10sec.; 2. Jose Joaquin Rojas (Spa, Movistar) a 1sec., abb. 6sec.; 3. Jaime Roson (Spa, Caja Rural) a 19sec, abb. 4sec.; 4. Janse Van Rensburg (Saf) a 21sec.; 5. Geniez (Fra) a 56sec.; 6. Soler (Spa) a 59sec.; 7. L. L. Sanchez (Spa) a 2’22.; 8. De Marchi; 9. Cortueille (Fra) a 2’40.; 10. Reis (Por) a 3’05; 11. Lindeman (Ola) a 3’59; 12. Roche (Irl) a 4’03; 16. Moscon a 4’32; 17. Nieve (Spa); 21. Contador (Spa); 23. Agnoli; 24. Froome (Gb); 25. Nibali; 26. Chaves (Col); 31. Aru; 33. Van Garderen (Usa).

CLASSIFICA GENERALE: 1. Chris FROOME (Gb, Sky) 40.12’44; 2. Esteban Chaves (Col, Orica-Scott) a 36 sec.; 3. Nicolas Roche (Irl, Bmc); 4. Nibali a 1’07; 5. Van Garderen (Usa) a 1’27; 6. De La Cruz (Spa) a 1’30; 7. Aru a 1’33»; 8. Woods (Can) a 1’52; 9. A. Yates (Gb) a 1’55; 10. Zakarin (Rus) a 2’15; 11. Kelderman (Ola) a 2’31; 12. Oomen (Ola) a 3’04; 13. Contador (Spa) a 3’32; 14. Poels (Ola) a 3’45; 15. Lopez (Col) a 4’09.



PROGRAMMA - Mercoledì la 72/a edizione della corsa spagnola con l’11/a frazione e l’atteso arrivo in salita all’Osservatorio Astronomico di Calar Alto.