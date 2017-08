Milan: molto più di una qualificazione

MILANO - Più che il ritorno di un preliminare estivo sembrava la classica partita di fine stagione che non conta nulla ma in cui si festeggiano i trofei appena conquistati. Milan-Craiova è apparsa così, una festa, un trionfo per tutto il Milan, dai dirigenti (a cui la curva ha addirittura tributato uno striscione), ai calciatori, acclamati indistintamente, anche quelli che in campo hanno reso meno (vero Niang?). Il pubblico milanista attendeva una gara europea da troppo tempo ed ha riversato tutta la sua frustrazione e la sua voglia di calcio vero in questa afosa serata di agosto in cui di solito si è in vacanza; no, i 65 mila presenti a San Siro hanno preferito lo stadio al mare, hanno preferito le gambe pelose dei calciatori a quelle affusolate delle ragazze in spiaggia, hanno preferito la calura milanese al fresco della montagna.

Voglia di Milan

Milan-Craiova era un semplice preliminare di Coppa Uefa, ma è stata soprattutto l’occasione per vedere a San Siro gli acquisti più pregiati (Bonucci e Biglia) e in campo i vari Conti, Kessie, Calhanoglu e compagnia cantante, per rivedere Donnarumma parare ed infiammare lo stadio dopo le polemiche di giugno sul rinnovo. 65 mila tifosi impazziti per un Milan ancora imballato contro un avversario che difficilmente batterebbe una delle migliori compagini della serie B italiana, 65 mila tifosi che sono pronti ora a lanciarsi sull’ultimo turno preliminare e sull’avvio di campionato, accecati da una proprietà che sta facendo le cose per bene e con oculatezza, accecati da una squadra completamente rinnovata e tremendamente ambiziosa. Dopo 4 anni di vuoto e depressione, anche una serata estiva fra sudore e zanzare può trasformarsi in un’esperienza altamente eccitante.