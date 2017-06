Giovanni Simeone: testa a testa Fiorentina-Torino

GENOVA - Il futuro di Giovanni Simeone è sempre più lontano dal Genoa dopo l’ottima stagione d’esordio in serie A ed i gol che per lunga parte del campionato hanno tenuto in vita i rossoblù. Le offerte per il centravanti argentino non mancano, dall’estero ma soprattutto dall’Italia dove Fiorentina e Torino sono in evidente vantaggio sulle altre pretendenti, come confermato anche dal presidente genoano Enrico Preziosi: «Per Simeone abbiamo ricevuto diversi sondaggi, ma l’interesse più concreto è quello di Fiorentina e Torino. Vedremo, ma in ogni caso il ragazzo non partirà se non verrà adeguatamente rimpiazzato». Il Genoa è in trattativa con il Milan per il trasferimento in Liguria di Gianluca Lapadula, individuato come ideale sostituto di Simeone, su cui, dunque, l’asta fra Fiorentina e Torino potrebbe scatenarsi presto, coi viola bisognosi di colmare il buco che lascerà il partente Kalinic, e con i granata intenzionati a rinforzare il reparto offensivo affiancando l’argentino al bomber Belotti.