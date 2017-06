Lazio: spunta Pasalic per il centrocampo

ROMA - In attesa di conoscere il futuro di Biglia e Keita, entrambi in uscita da Formello, la Lazio pensa anche a come rinforzarsi in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti affrontare campionato, Coppa Uefa e Coppa Italia. Sfumato in attacco Muriel della Sampdoria (diretto a Siviglia), la dirigenza capitolina ha virato per il momento sulla situazione del centrocampo, con il nome di Mario Pasalic finito sul taccuino del direttore sportivo laziale Tare. Il croato di proprietà del Chelsea ha disputato l’ultima annata in prestito al Milan disimpegnandosi discretamente con anche 5 reti all’attivo, un bottino non sufficiente a guadagnarsi una possibilità a Londra da dove ripartirà sicuramente. Il Galatasaray si era interessato a Pasalic la scorsa settimana, ma senza concretizzare una proposta effettiva, ora ci prova la Lazio, orientata a chiedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto; i contatti con l’agente del calciatore sono stati già avviati e la sensazione è che i biancocelesti formuleranno in fretta un’offerta assicurandosi l’ex milanista.