La Roma ad un passo da Gonalons

ROMA - La Roma, dopo aver ceduto, inizia a comprare. All’arrivo del terzino olandese Karsdorp, infatti, sta per aggiungersi anche il centrocampista francese del Lione Maxime Gonalons, grande obiettivo di mercato del Napoli nelle scorse stagioni. I giallorossi hanno trovato l’accordo col procuratore del calciatore, Frederic Guerra, per un contratto di tre anni a 2 milioni di euro più eventuali bonus; resta ora da raggiungere l’intesa con la società francese che per il prezzo del cartellino chiede non meno di 9 milioni, a fronte dell’offerta romanista ferma a 5. La sensazione è che, con l’accordo raggiunto fra Roma e Gonalons, il punto di incontro fra domanda ed offerta possa essere trovato in tempi brevissimi, regalando ad Eusebio Di Francesco il secondo rinforzo da inserire in organico.