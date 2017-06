Torino: Sirigu ha firmato

TORINO - Il Torino ha finalmente ufficializzato l’erede in porta di Joe Hart: dopo tanti tira e molla, infatti, Salvatore Sirigu ha firmato il contratto che lo lega ai granata con acquisto a titolo definitivo dal Paris Saint Germain, pronto a rimettersi in gioco dopo due annate grigie e con la possibilità di essere convocato la prossima estate per i mondiali di Russia. «Sono onorato di entrare a far parte di una società con una storia unica - ha affermato Sirigu - ed ho scelto il Torino perché mi ha voluto fortemente». Soddisfatto anche il presidente torinista Urbano Cairo: «Sirigu è un portiere di caratura internazionale, è sempre stata la nostra prima scelta e siamo molto felici di averlo annunciato». Risolta la grana primo portiere, ora i granata andranno alla ricerca di un dodicesimo da affiancare a Sirigu: Gabriel del Milan, Rafael del Cagliari ed Agliardi del Cesena le possibili soluzioni, con Gomis (estremo difensore di proprietà del Torino ma sempre in prestito in serie B finora), ipotesi da non scartare.