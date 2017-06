Sampdoria in pressing su Ilicic

GENOVA - Samp che vende, Samp che compra: il calciomercato della compagine genovese va avanti tra una cessione e un obiettivo in entrata. Dopo la partenza di Bruno Fernandes verso lo Sporting Lisbona e quella di Patrik Schick per la Juventus, i doriani puntano a rinforzarsi per affrontare la prossima stagione agli ordini di Marco Giampaolo. Prima l'interessamento per Diego Falcinelli, attaccante del Crotone, ora l'affondo per Josip Ilicic, fantasista sloveno della Fiorentina, reduce da un'annata pessima in Toscana dopo che un anno fa era stato fra i migliori della formazione di Paulo Sousa; pochi gol, pochi assist e pochi guizzi geniali per il calciatore slavo, in ombra sia in campionato che in Europa. Ilicic è in uscita dalla Fiorentina e su di lui si era già concentrato l'interesse dell'Atalanta, soluzione gradita al giocatore per la possibilità di disputare anche la Coppa Uefa; la Sampdoria, invece, sembrava non attrarre particolarmente l'ex palermitano, che nelle ultime ore, però, ha cambiato idea iniziando a strizzare l'occhio ai blucerchiati che sono pronti all'offerta decisiva per la Fiorentina, bruciando la concorrenza delle rivali e rinforzando il reparto avanzato della squadra ligure.