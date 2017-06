Europei Under 21: Italia travolta dalla Repubblica Ceca, qualificazione a rischio

TYCHY (POLONIA) - Quella che sembrava la gara più semplice per l'Italia in questo girone di qualificazione degli Europei Under 21 si è trasformata in un calvario per gli azzurrini di Luigi Di Biagio, battuti 3-1 da una pimpante Repubblica Ceca che ha giocato meglio degli italiani e concretizzato le occasioni prodotte. Ora la strada per il passaggio alle semifinali si complica terribilmente per l'Italia a cui non basterà battere la Germania sabato sera per avere la certezza di qualificarsi, dovendo ricorrere con molta probabilità alla calcolatrice per stabilire differenze reti nel raggruppamento e nel confronto con gli altri gironi. Contro la Repubblica Ceca non ha brillato praticamente nessuno nel gruppo azzurro, a partire da Gianluigi Donnarumma, colpevole sul terzo gol (un tiro potente e preciso ma scagliato da oltre 30 metri di distanza dalla porta), per proseguire con una difesa incerta, con un centrocampo molle a cui neanche l'ingresso di Gagliardini (inizialmente in panchina) ha giovato, anzi, l'interista è sembrato anche più sottotono dei suoi compagni. Infine l'attacco, con Bernardeschi e Berardi poco ispirati, nonostante la rete del calciatore del Sassuolo che è valsa il momentaneo pareggio, e un Petagna francamente imbarazzante, fra stop ad inseguire e la solita poca concretezza sotto porta. Sabato sera contro i tedeschi, l'ultima chiamata per l'Italia: vincere e sperare, per non riporre anzitempo i sogni di un trionfo europeo al momento più complicato del previsto.