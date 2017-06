Sampdoria: è Falcinelli il principale obiettivo per l’attacco

GENOVA - La scorsa estate fu Ante Budimir, stavolta potrebbe essere la volta di Diego Falcinelli percorrere la strada che porta da Crotone a Genova. L’attaccante della formazione calabrese è infatti l’obiettivo numero uno della Sampdoria per rinforzare la prima linea blucerchiata dopo la partenza di Schick verso la Juventus e quella possibile di Muriel, richiesto dalla Lazio e da diversi club esteri; Falcinelli, 13 reti nel campionato appena concluso, si sposerebbe benissimo con l’esperienza e le qualità tattiche di Fabio Quagliarella e, qualora dovesse rimanere a Genova, anche dello stesso Muriel. Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha messo la punta umbra in cima alla lista dei suoi desideri per rinforzare l’attacco doriano, mentre la dirigenza ha già avviato i contatti col Crotone per imbastire la trattativa che conduca Falcinelli in Liguria; possibile che nell’affare possa rientrare lo stesso Budimir o in alternativa il prestito del difensore nigeriano classe 1996, Stanley Amuzie.