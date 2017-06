Tra Milan e Fiorentina prove di accordo per Kalinic

MILANO - Mancano ancora alcuni tasselli importanti per stappare lo champagne e festeggiare l’ennesimo colpo dello scatenato Milan, ma il club di via Aldo Rossi è seriamente intenzionato a mettere sotto contratto il centravanti croato Nikola Kalinic e anche la Fiorentina sembra entrata nell’ordine di idee di cederlo.

A questo punto è tutta una questione di prezzo: da una parte c’è Pantaleo Corvino che spara 30 milioni per il numero 9 viola; dall’altra Max Mirabelli che valuta l’attaccante tra i 20 e i 25 milioni al massimo.

Niang o Lapadula a Firenze

Una soluzione potrebbe essere trovata grazie all’inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica che possa soddisfare le richieste del nuovo allenatore toscano Stefano Pioli. Sembra addirittura che il direttore sportivo della Fiorentina abbia chiesto espressamente il centravanti azzurro Lapadula, mentre il Milan vorrebbe offrire il francese Niang. Considerato che entrambi i rossoneri vengono valutati dalla società di appartenenza circa 20 milioni, è probabile che l’accordo possa essere trovato su una base di 10 milioni cash più una delle punte attualmente al Milan.