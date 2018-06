STATI UNITI – Una donna di 32 anni sta parlano in Tv sulla rete televisiva HGTV, durante un programma intitolato Beachfront Bargain Hunt. Fin qui niente di strano, se no fosse che mentre parla un medico che sta guardando il programma nota una strana sporgenza che spunta e rientra mentre la donna parla (cosa che si può notare nel video). Questa sporgenza, secondo il medico è un nodulo che tradisce la presenza di un possibile tumore. Al che, il medico scrive su Facebook di quanto ha notato, contattando i suoi follower affinché avvertano in qualche modo e a loro volta la donna, Nicole McGuinness della Carolina del Nord.

Grata per la vita

Nicole, dopo essere stata avvertita di quanto osservato dal medico dagli occhi di aquila, si è sottoposta a una visita medica e a una biopsia, che ha confermato la presenza di un cancro alla tiroide. Nicole ha detto di sentirsi «estremamente benedetta», dall’aver partecipato al programma Tv proprio quando era davanti allo schermo anche il dottor Erich Voigt, il quale ha pubblicato un post su Facebook circa quando aveva visto in Tv. «Abbiamo immediatamente fatto un controllo – ha detto Nicole a Fox News, riferendosi al nodulo sul suo collo – Ho visitato il mio medico di base lo stesso giorno e ho fatto una biopsia la scorsa settimana. Venerdì i risultati sono arrivati e io ho il cancro papillare della tiroide, ma sono così eternamente grata al dottor Voigt per averlo capito, per essere stato vigile e per avermi contattato».

I precedenti

Nicole McGuinness ha detto di aver già combattuto contro il cancro. In particolare, un glioblastoma di grado 4 (un tumore del cervello) e di essere andata in onda su Beachfront Bargain Hunt di HGTV con suo padre proprio per celebrare la fine del trattamento. «Mi sento come se fossi stata benedetta dal dottor Voigt e da quello che ha visto in televisione – aggiunge Nicole su Fox News – Sento che tutto accade per una ragione e forse questa è la ragione per cui sono stato allo show di HGTV». Non è la prima volta che uno spettatore ha contribuito a salvare la vita di una persona mentre guardava uno spettacolo HGTV, riporta Fox News, nel 2013, un’infermiera di nome Ryan Reade ha notato un nodo sul collo durante un programma con Tarek El Moussa. L’infermiera ha allora contattato i produttori dello show dicendo che il 36enne conduttore televisivo avrebbe dovuto farsi controllare. Una biopsia ha rivelato che la massa era un cancro alla tiroide in stadio 2. Tarek El Moussa, in precedenza ha anche combattuto il cancro del testicolo e diversi altri problemi.