Francesi «saccheggiano» le farmacie italiane per l’Euthyrox, farmaco per l’ipotiroidismo

Per una volta non siamo noi a dover correre in Francia alla ricerca di farmaci a costo ridotto. Questa volta è capitato a loro di dover ricorrere ai rivenditori italiani per avere a disposizione un farmaco per l’ipotiroidismo. Pare infatti che l’equivalente che si trova nel loro pase non sia poi così tanto equipollente in termini di effetti collaterali. Ecco cosa è accaduto.

Inversione di tendenza

E’ la prima volta che capita: i francesi entrano nel nostro paese per avere a disposizione farmaci che in Francia sembrano essere quasi introvabili. Al contrario di ciò che accade da noi, non accade a causa di un prezzo ridotto, bensì di un farmaco introvabile. Si chiama Euthyrox ed è un medicinale utilizzato in caso di ipotiroidismo che in Francia è divenuto praticamente introvabile.

Nuova versione poco gradita

Pare che in Francia si trovi una nuova versione del farmaco che però non è particolarmente gradita dai poveri pazienti che si sono dovuti scontrare con un gran numero di effetti collaterali in più rispetto al farmaco di vecchia concezione che abbiamo noi in Italia.

Gli effetti collaterali

Tra i vari effetti collaterali riscontrati con il nuovo farmaco si evidenziano secchezza delle fauci, aritmia, nervosismo, vertigini e perdita dell’equilibrio. Tutti i sintomi che l’Eutirox pare non dare. La situazione, per i poveri soggetti affetti da ipotiroidismo, è divenuta insostenibile. Anche perché si tratta di dover assumere il medicinale tutti i giorni, con relativi effetti avversi. Non a caso sono molte le persone che si sono rivolte alla magistratura.

C’è anche chi è più fortunato

Va da sé che alcune persone, più fortunate di altre, hanno la residenza in paesi che si trovano vicino alla frontiera e che quindi, possono facilmente procurarsi il medicinale in Italia. Ma tutti devono scontrarsi con i problemi causati dal medicinale, ogni giorno.

Tutto tornerà come prima?

Secondo quanto dichiarato da Agnès Buzyn, Ministro des Solidarités et de la Santé, il farmaco verrà presto commercializzato nuovamente nella formula originaria anche in Francia. Nel frattempo i pazienti creano gruppi di acquisto e fanno scorte dell’Eutorix italiano.

Cos’è l’Eutirox?

Il farmaco Eutirox è un ormone tiroideo denominato levotiroxina sodica o T4. È pressoché identico a quello prodotto naturalmente dalla ghiandola tiroidea. La T4 riprodotta in laboratorio viene convertita nel nostro organismo in triiodiotironina o T3. Si tratta di un ormone che regola molte funzioni dell’organismo. È utilizzato nel trattamento del gozzo, dell’ipofunzione tiroidea, delle infiammazioni alla tiroide e in caso di recidive in seguito alla strumectomia.