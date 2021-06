Preparatevi all’estate con acqua Fonte Essenziale: l’abitudine perfetta per fegato e intestino

Due bicchieri, ogni mattina a digiuno: per testare i benefici di acqua Fonte Essenziale non servono poi troppe accortezze se non un po’ di costanza. È un buon alleato per l’arrivo dell’estate ma non solo, tutto l’anno aiuta a migliorare il benessere generale dell’organismo, a sentirsi meglio, meno gonfi e depurati. Ma scopriamo qualcosa in più su quest’acqua e quali risultati si possono ottenere grazie ad un’assunzione quotidiana.

Cos’è Fonte Essenziale e composizione

Fonte Essenziale è un’acqua che arriva dalle terme di Boario in valle Camonica, in provincia di Brescia. Si tratta di un’acqua naturale di origine termale ricca di sali minerali quali Solfati, Magnesio e Calcio. Prima di sgorgare dalla fonte, quest’acqua compie un viaggio lungo anni attraverso le rocce del Monte Altissimo, un viaggio che la arricchisce di sali minerali e la purifica.

Quest’acqua è adatta ad ogni età e i suoi benefici sono molteplici, vediamo meglio quali.

I benefici di Fonte Essenziale

Grazie alla sua composizione Fonte Essenziale aiuta a depurare fegato e intestino, combatte l’intestino pigro e il senso di pancia gonfia e pesantezza cronica.

Essendo povera di Sodio, Fonte Essenziale stimola la diuresi contrastando la ritenzione idrica. Questo è uno dei motivi per i quali sceglierla nel periodo di preparazione alla prova costume, ma è anche perfetta per aiutare a superare i problemi dovuti ai cambi di abitudine tipici dei mesi estivi, regolando l’organismo durante la stagione calda e, in generale, per tutto l’anno.

È tutto vero, un’assunzione costante di quest’acqua è un toccasana per l’organismo. Anche il Ministero della Salute ha riconosciuto le sue proprietà in due decreti e studi scientifici ne hanno dimostrato l’efficacia.

Come assumerla

Come e quando si beve Fonte Essenziale? Fonte Essenziale va assunta tutti i giorni: bastano 2 bicchieri a temperatura ambiente, ogni mattina, a digiuno. Inserita nella propria routine quotidiana, apporta benefici a tutto l’organismo, regalando benessere e leggerezza per tutto il giorno.