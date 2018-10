Attenzione al mix di 5 cerali Carrefour e Pedon, contengono un pericoloso batterio

Il Ministero della Salute dà notizia del richiamo dal mercato di alcuni lotti di prodotto denominato Mix di 5 cerali precotti (grano, farro, orzo, riso e avena) a marchio Carrefour e Pedon. I prodotti oggetto del ritiro sono contaminati dal batterio Bacillus cereus.

Il Bacillus cereus

Questo batterio è un patogeno beta emolitico a bastoncello Gram-positivo. A causa delle tossine che produce, il batterio è in grado di generare un’intossicazione alimentare simile a quella dello Stafilococco. Per cui non è da prendere sottogamba. I principali sintomi sono diarrea acquosa e forti dolori addominali, che insorgono in genere tra le 6 e le 15 ore dopo il consumo di alimenti contaminati. Possono verificarsi anche nausea e vomito. L’avvertenza, se si è già acquistato il prodotto, è di non consumarlo e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso del denaro speso. Per maggiori informazioni si può chiamare il Numero verde 800 034437.

Il lotto Pedon contaminato (Pedon S.p.A.)

Il lotto contaminato

Il nome del prodotto è Mix 5 cereali precotti. E’ venduto a marchio IN FORMA – CARREFOUR ed è prodotto da Pedon S.p.A. di via Del Progresso, 32 – 36060 Molvena (VI). La data di scadenza del prodotto è 29/02/2020 ed è venduto in confezioni da 500 grammi. La data di fine richiamo è fissata al 24/11/2018. La versione venduta a marchio Pedon ha una scadenza 31/07/20 - 01/08/20.