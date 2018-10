Gli spinaci (e la barbabietola) evitando la perdita della vista

Altro che carote, per migliorare la vista ci vogliono spinaci e barbabietole. Questi due preziosi ortaggi, infatti, contengono delle sostanze chiamate nitrati. Esattamente le stesse che si trovano nei salumi ma, a differenza di quest’ultimi, sono totalmente naturali. I nitrati, oltre a migliorare la salute cardiovascolare, riuscirebbero anche a prevenire la degenerazione maculare. Ovvero di una delle cause principali della perdita della vista delle persone over 50. Ecco i dettagli dello studio appena pubblicati su Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Rischio ridotto

Dai risultati dello studio, condotto da alcuni scienziati australiani, si è potuto evincere come le persone che mangiavano da 100 a 142 milligrammi di nitrati – assunti attraverso vegetali – presentavano un rischio inferiore del 35% di sviluppare una degenerazione maculare, rispetto a chi assumeva dosi inferiori (circa 69 mg) di nitrati ogni giorno.

Quanti nitrati ci sono negli spinaci?

In ogni etto di spinaci ci sono circa 20mg di nitrati – dosi leggermente inferiori per la barbabietola (circa 15 milligrammi). Durante lo studio i ricercatori hanno preso in esame oltre 2000 adulti australiani di età superiore ai 49 anni e li hanno seguiti per un periodo di 15 anni. «Questa è la prima volta che si misurano gli effetti dei nitrati alimentari sul rischio di degenerazione maculare. Se i nostri risultati saranno confermati, incorporare una gamma di alimenti ricchi di nitrati alimentari - come verdure a foglia verde e barbabietole rosse - potrebbe essere una semplice strategia per ridurre il rischio di degenerazione maculare precoce», spiega Bamini Gopinath del Westmead Institute for Medical Research (Australia).

Più se ne mangiano meglio è?

No. Aumentando ancor di più la dose e arrivando, per esempio, a 149 milligrammi al giorno non si assiste a nessun miglioramento aggiuntivo. D’altro canto, le verdure rappresentano un’ottima arma preventiva contro la perdita della vista, considerando che al momento – per la degenerazione maculare – non esiste cura.

Quantità di nitrati nei vegetali coltivati in Italia Lattuga (1383 mg/kg) Spinaci (1311 mg/kg) Broccoli (447 mg/kg) Sedano (1215 mg/kg) Finocchio (668 mg/kg) Radicchio (152 mg/kg) Carote (78 mg/kg) Cicoria (119 mg/kg). Piselli (6 mg/kg) Pomodori (3 mg/kg)

Cosa sono i nitrati

I nitrati sono dei composti di nitrogeno sfruttati dai vegetali come fonte di nutrimento. Il fatto che un ortaggio possa esserne più o meno ricco dipende dalla quantità presente nel terreno in cui vive la pianta. In natura si trova sotto forma di nitrato, ma se esso viene a contatto con alcuni tipi di batteri tale sostanza può essere trasformata in nitriti. Questi ultimi reagiscono facilmente con l’emoglobina e con le ammine, formando – in alcuni casi – pericolose nitrosamine. Oltre agli spinaci e alla barbabietola, i nitrati si trovano in abbondanza nella rucola, nella cicoria, nella valeriana e nelle costine. La rucola pare essere il vegetale che ne contiene di più: 3.000mg per chilo. Ma quasi tutte le verdure che portiamo in tavola contengono nitrati, in particolare le brassicacee. Famiglia di cui fanno parte – oltre alla rucola – anche la senape, il cavolo, il cavolfiore, i broccoli e i ravanelli. Tra le Asteraceae ci sono invece la lattuga, l’indivia e gli asparagi. Mentre le apiacee più ricche sono il prezzemolo, le carote, il sedano e il finocchio. Pochi nitrati, invece, per le solanacee come le patate e le Liliaceae (aglio, cipolla).

E’ un ortaggio dai mille appellativi. Ottimo contro la disfunzione erettile e per un cuore sano, ne basta mezzo bicchiere al giorno.

