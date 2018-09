Sovrappeso e obesità causano più tumori del fumo

Tra i fattori di rischio che predispongono alla comparsa del cancro c’è l’obesità. Ma secondo recenti ricerche il sovrappeso sarà destinato a superare il fumo come causa del cancro, specie nelle donne. E questo, in merito a quanto emerso da un recente rapporto del Cancer Research Uk, avverrà entro il 20143. Ecco i dettagli relativi agli inattesi dati ottenuti da questa ricerca.

Un divario che presto scomparirà

Le recenti stime ci dicono che almeno il 12% dei tumori che compaiono nelle persone di sesso femminile sono legati al vizio del fumo. Una cifra leggermente inferiore (il 7%) è invece associata al sovrappeso o, peggio, all’obesità. Tuttavia, grazie alla riduzione del numero di fumatori presenti nelle nuove generazioni, presto sovrappeso e obesità diverranno una delle principali cause di cancro. Il divario che esiste oggi, in pratica, sarà completamente annullato entro un massimo di 25 anni.

Cosa accadrà nei prossimi anni

Secondo quanto riportato dal Cancer Research, entro il 2035 il 10% dei tumori che si presentano nelle donne potrebbe essere correlato al vizio del fumo e il 9% al peso eccessivo. Nel 2043, però, ci sarà meno gente che fumerà e la cause più temibili del cancro saranno il sovrappeso e l’obesità. È interessante notare che il rapporto cita solo le donne. Questo accade perché anche se l’eccesso di peso si evidenzia sia nei maschi che nelle femmine, è importante sottolineare che il rischio maggiore – se si parla di cancro – lo corrono le donne.

I tumori associati al sovrappeso e l’obesità

Tra i tumori facilmente associabili al sovrappeso e all’obesità ci sono quelli dell’intestino, della cistifellea, del rene, del fegato, del seno, dell’ovaio e della tiroide. Al fumo, invece, sono maggiormente correlati i tumori del polmone, della vescica, del pancreas, dello stomaco e la leucemia. «Il governo deve basarsi sulle lezioni della prevenzione del fumo per ridurre il numero di tumori legati al peso. Ha detto che coloro che erano in sovrappeso durante l'infanzia avevano cinque volte più probabilità di avere un peso in eccesso da adulti», spiega la professoressa Linda Bauld, esperta di prevenzione del Cancer Research UK. «Ecco perché stiamo sensibilizzando sul legame tra cancro e obesità e chiedendo misure per proteggere i bambini, come il divieto di pubblicità di cibi spazzatura prima delle 21:00 e per restrizioni sulla promozione dei prezzi di prodotti meno sani. Decenni di sforzi per aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute oltre a una forte azione politica, tra cui la tassazione, la rimozione della commercializzazione del tabacco e il divieto di fumare nei luoghi pubblici al coperto, hanno però dato i loro frutti. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per aiutare le persone a smettere di fumare, dobbiamo anche agire ora per fermare l'ondata di tumori legati al peso e garantire che questa proiezione non diventi mai una realtà», conclude Bauld.