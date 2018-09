Ronzii e strani rumori nell’orecchio: il medico gli trova un ragno vivo nel condotto uditivo

Una storia che senz’altro ha dell’incredibile ma che, in tutta probabilità, non è unica al mondo. Stiamo parlando della vicenda realmente accaduta a un uomo e riportata recentemente dai più grandi media esteri come il Mirror e il The Sun. La povera vittima, scioccata per l’accaduto, pur avendo richiesto l’anonimato ha permesso la diffusione dell’inquietante filmato fatto dal suo medico: aveva trovato un ragno vivo nel suo orecchio che aveva anche costruito una tela.

Tutto è iniziato con un rumore

Stando al racconto del paziente, dell’età di sessant’anni, pare che abbia cominciato ad avvertire improvvisamente uno strano ronzio e un rumore durante la notte. Era certo che non si trattasse di qualcosa proveniente dall’esterno: il suono veniva dalle sue orecchie.

Un bel ragnetto!?

Il giorno seguente, il paziente si è rivolto al medico a causa dello strano rumore. A un certo punto, infatti, gli sembrava che «qualcuno stesse battendo un tamburo». Certo che nessuno lo stesse davvero facendo la situazione gli ha portato parecchia inquietudine. Ma grazie a un otorino di nome Cui Shulin si è potuta comprendere la causa del suo malessere: un ragno di circa due centimetri aveva alloggiato nel suo condotto uditivo.

Un video

Lo specialista, dell'ospedale centrale di Dalian, è riuscito a rilevarlo con un endoscopio e ha registrato il raccapricciante video. Qui si può facilmente notare come il ragno si trovasse talmente bene dentro il suo orecchio da aver addirittura tessuto una tela. Anche le infermiere che assistevano Cui sono rimaste a bocca aperta quando hanno visto la sconcertante scena ripresa dal medico: l’aracnide era andato parecchio in profondità.

Non solo ragni

Cui, ma anche altri medici, spesso si sono dovuti scontrare anche con altri pazienti che hanno accusato problemi simili. Non solo ragni, ma anche coccinelle e scarafaggi alloggiano frequentemente nelle orecchie di poveri malcapitati. Quindi, se avvertite uno strano fastidio all’orecchio è consigliabile rivolgersi immediatamente al proprio medico curante o, ancor meglio, a uno specialista.