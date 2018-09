Quando si parla di movimento o salute la maggior parte di noi si pone un’importante obiettivo: 10.000 passi al giorno. Tant’è vero che negli ultimi anni, secondo quanto emerso da una ricerca Gartner, sempre più persone usano dispositivi indossabili allo scopo di monitorare il numero dei passi. E tali individui aumenteranno in maniera esponenziale entro il 2020: si stimano 500 milioni di persone che useranno continuamente gingilli elettronici indossabili. Ma la domanda è: questi famosi traguardi, che cerchiamo di raggiungere quotidianamente, hanno un senso in termini di benessere? O si tratta di una credenza errata?

Ci sono prove?

Forse sarebbe meglio interpellare alcuni scienziati per comprendere se questi famosi diecimila passi sono davvero utili in termini di salute. «Al momento non c'è alcuna prova per questo. Hanno solo ritenuto che fosse un numero indicativo di uno stile di vita attivo e che dovrebbe essere sano», spiega il professor David Bassett dell'Università del Tennessee. Anche Mike Brannan, leader nazionale per l'attività fisica presso la Public Health England, ha recentemente dichiarato che «non esiste alcuna guida sulla salute per sostenerlo».

Perché pensiamo che 10.000 passi fanno bene?

La convinzione deriva, in parte, da alcuni studi che indicavano 10.000 passi come quantità ottimale per star meglio. Per arrivare a tale conclusione, tuttavia, gli scienziati li hanno solo paragonati con le persone che ne facevano mediamente 3.000/5.000. Ma nessuno può dire davvero se conta solo il numero di passi o se bisogna farne molti di più per stare meglio. «Questo numero continua a essere rinforzato a causa del modo in cui sono impostati gli studi scientifici. Quindi, uno studio potrebbe scoprire che 10.000 passi aiutino a perdere più peso di 5.000 e poi i media lo vedono e riferiscono in questi termini: Sì, dovresti fare sempre 10.000 passi. Ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che lo studio ha solo testato due numeri. Ad esempio, non ha testati 8.000 e non ne ha testati 12.000. Ci sono anche timori del fatto che un rapido salto a 10.000 passi al giorno possa avere conseguenze negative ...», specie per chi soffre di malattie croniche, cardiovascolari o metaoliche, spiega professoressa Catrine Tudor-Locke del Center for Personalised Health Monitoring dell'Università del Massachusetts Amherst.

La sedentarietà

Solo per una cosa concordano tutti gli scienziati: stare fermi fa male alla salute. «Sappiamo che gli stili di vita sedentari fanno male alla salute, e se stai facendo meno di 5.000 passi al giorno in media questo può portare a un aumento di peso, a un maggior rischio di perdita ossea, atrofia muscolare, al diabete… Ma, allo stesso tempo, sembra che ci sia un'ossessione su questi famosi 10.000 passi. Tuttavia, è più importante, dal punto di vista della salute pubblica, far alzare le persone dai loro divani. La domanda che dovremmo davvero porre è: quanti passi sono troppo pochi per stare bene?». Secondo alcuni studi, scendere al di sotto dei 6000 passi potrebbe aumentare il rischio di contrarre tumori e icuts. «Seimila passi e oltre ti fanno entrare in quella gamma di ciò che questi studi stanno dimostrando ed è protettivo contro le malattie cardiovascolari. E per le persone che hanno fattori di rischio elevati, questo può causare un miglioramento di quei fattori di rischio», spiega Bennet.

Forse di più

D’altro canto la scienza futura cercherà di verificare se la quota ideale si attesta – con maggior probabilità – intorno ai 15/18.000 passi. Ma anche questo potrebbe non essere sufficiente: è molto più logico concentrarsi sull’intensità dell’esercizio piuttosto che sul numero dei passi. «Più di recente, gli scienziati hanno iniziato a guardare anche alla cadenza, che è l'idea della frequenza di stepping. Quando l'intensità è migliore, il tuo cuore va un po’ più velocemente e maggiori quantità di sangue passano attraverso il tuo corpo, irrorando nel miglior modo le cellule e i tessuti», continua Tudor-Locke. A detta degli scienziati, per esempio, 100 passi al minuto sarebbe un ritmo adeguato. «Questo è solo l'inizio di una nuova area di ricerca: osservare come le persone traggono benefici in termini di salute non solo in base a quanti passi hanno fatto, ma anche dalla velocità con cui l'hanno fatto», conclude Tudor-Locke.