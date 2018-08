La dieta di chetogenica o keto dimagrante aumenta il rischio di diabete di tipo 2

Sono molte le persone attirate dalle potenzialità tanto sbandierate della cosiddetta dieta chetogenica o keto. Eppure, anche questa dieta dimagrante così famosa pare abbia i suoi lati negativi. Secondo un nuovo studio, infatti, può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e, per così dire, cadere dalla padella alla brace.

Il metodo

Secondo la dieta keto, il perdere peso avviene perché si consumano pochi carboidrati e più grassi. In questo modo si bruciano maggiormente questi grassi al posto dei carboidrati, in un processo noto come chetosi.

La scoperta

I ricercatori dall’ETH di Zurigo e dell’ospedale pediatrico universitario di Zurigo in Svizzera hanno condotto uno studio su modello animale, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Journal of Physiology. Secondo quanto scoperto dal prof. Christian Wolfrum e colleghi, seguire la dieta nelle sue fasi iniziali potrebbe concretamente aumentare il rischio di diabete di tipo 2.

Lo studio

Per arrivare alle loro conclusioni, i ricercatori hanno nutrito un gruppo di topi con una dieta chetogenica e un altro con una dieta sempre ad alto contenuto di grassi. Dopo di che, hanno analizzato il loro metabolismo e le risposte al glucosio o zucchero. I risultati dei test hanno evidenziato come la dieta chetonica non consentone al corpo di usare correttamente l’insulina, per avviene che quindi i livelli di zucchero nel sangue non vengono adeguatamente controllato. Ciò porta all’insulino resistenza, che a sua volta può aumentare il rischio per il diabete di tipo 2. «Anche se le diete chetogeniche sono note per mantenersi in buona salute – spiega il dott. Wolfrum – i nostri risultati indicano che con questo tipo di dieta ci può essere un aumento del rischio di insulino-resistenza che può portare al diabete di tipo 2». Tuttavia, sottolineano i ricercatori, il rischio decade quando si sospenda questo tipo di dieta. Per cui, chi avesse iniziato a seguire una simile dieta, ed è eventualmente preoccupato per il rischio di diabete, può smettere di seguirla.