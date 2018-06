Un padre davvero speciale quello di Francesca Pirozzi che ha saputo trasformare il dramma di una malattia e il vuoto incolmabile che aveva dentro in sé in un dono. Un regalo che non potrà mai consegnare alla sua splendida figlia deceduta a casa del cancro a soli 24 anni, ma che senz’altro avrebbe apprezzato se solo avesse avuto il modo di conoscere il suo ineguagliabile gesto. Marco – questo il nome del padre – ha infatti scelto di terminare la sua tesi di laurea e trasformarlo in un libro. Ed è così che, in qualche modo, rende sua figlia (e le sue parole) immortali.

Il libo del cuore

Nelle pagine di questo libro non ci saranno solo i progressi e gli studi di Francesca, ma sarà ben impresso anche il cuore e l’amore di un padre che non si è lasciato sopraffare dalla perdita della persona a lui più cara al mondo. Francesca aveva solo 24 anni quando, nell’agosto del 2016, è stata strappata dall’affetto dei suoi familiari. Era un momento importante per la giovane donna perché dopo breve tempo avrebbe dovuto consegnare e discutere la sua tesi di laurea.

Il cibo ideale

Il titolo del libro, piuttosto eloquente, è il cibo ideale. Francesca, infatti, stava mettendo nero su bianco tutti i suoi studi inerenti all’alimentazione in campo oncologico. Purtroppo Francesca non aveva ancora terminato la sua tesi, quindi una parte del libro è stata aggiunta dopo. Le sue parole sono perlopiù rivolte al controllo del malessere procurato dal tumore e, soprattutto, dalle cure. Il testo sarà presentato proprio domani dal padre e la sua compagna Marina Magini (medico legale), presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. Sfogliando le pagine del manuale si possono trovare tanti consigli per mangiare sano durante le terapie somministrate ai pazienti oncologici. La lista delle ricette è stata stilata dal padre Marco, insieme all’associazione Francesca Pirozzi. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla ricerca per l'alimentazione oncologica condotta da Vieri Fusi e Mirco Fanelli, docenti del dipartimento di Scienze biomolecolari dell'Università di Urbino.

I contributi

Nel libro si trovano anche diversi contributi esterni come quello del nutrizionista Giorgio Calabrese e dell’oncologo Luca Imperatori. Mentre le ricette più sfiziose sono state curate da alcuni chef stellati come Mauro Uliassi a Nadia Santini.