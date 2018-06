DANIMARCA – Brutte notizie per chi pensava che lo stirene, un idrocarburo utilizzato nella produzione di gomma sintetica, alcuni materiali isolanti, stoviglie usa e getta, imballaggi e plastica in fibra di vetro è passato dall’essere «eventualmente cancerogeno» a «probabilmente cancerogeno», ossia che è probabile che possa causare il cancro. Questo quanto annunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito di un largo studio nominato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), e condotto da 23 ricercatori provenienti da tutto il mondo, coordinati dal prof. Henrik Kolstad del Dipartimento di Medicina Clinica dell’Università di Aarhus e l’Ospedale dell’Università di Aarhus in Danimarca.

Lo si pensava ma…

In una nota dello IARC si legge che già da 40 anni i ricercatori sospettavano lo stirene di essere potenzialmente cancerogeno. Tuttavia, in questi anni l’industria non ha mai smesso di usarlo, così ce lo siamo ritrovati un po’ dappertutto. «La ragione della mia presenza nel gruppo di lavoro è la nostra ricerca basata sui registri, che è unica in tutto il mondo, e dove il più recente studio sullo stirene mostra raddoppiato il rischio di leucemia mieloide acuta, una rara forma di leucemia – sottolinea il prof. Kolstad – In di 70.000 persone incluse nel progetto di ricerca, abbiamo trovato 25 casi di leucemia mieloide acuta, dove si sarebbe statisticamente previsto di trovarne 10». Lo stirene è poi stato trovato anche essere collegato all’adenocarcinoma nasale, un particolare tipo di cancro nasale, di cui aumenta di 5 volte il rischio.

Lo studio

Lo scorso marzo, i 23 ricercatori del gruppo di lavoro dell’OMS hanno trascorso 10 giorni di lavoro intensivi a Lione, dove hanno avuto il compito di rivedere e rivalutare il rischio di cancro sulla base delle ultime ricerche sull’esposizione allo stirene, che include studi epidemiologici sull’uomo insieme a esperimenti e quelli che sono noti come studi sui meccanismi. Questi ultimi coprono gli studi di causa/effetto basati su materiale biologico, riporta la nota dell’Aarhus University. La questione dello stirene e del cancro è stata una priorità per lo IARC da quando si sono accumulati casi di leucemia tra i dipendenti dell’industria della gomma sintetica americana osservati negli anni ‘70. Tuttavia, non è stato possibile stabilire se i lavoratori americani abbiano contratto la leucemia dalla manipolazione dello stirene o dal butadiene chimico, un componente nella produzione di gomma sintetica, ed è qui che entrano in gioco gli studi basati sul registro danese.

Determinante è il settore

Gli scienziati hanno fatto notare che il posto migliore per studiare i possibili effetti sulla salute dell’esposizione allo stirene è proprio il settore delle materie plastiche rinforzate, dove non è coinvolto il butadiene. Gli autori hanno così «mappato l’incidenza del cancro per coloro che lavoravano in aziende che utilizzavano stirene nella produzione durante il periodo 1968-2011», spiega Henrik Kolstad. Lo studio, che si classifica come il più grande studio epidemiologico del mondo sull’esposizione allo stirene nel settore delle plastiche rinforzate è stato pubblicato sulla rivista scientifica Epidemiology - Occupational and Environmental Medicine.

Nella pratica

Durante il periodo di follow-up, la dott.ssa Mette Skovgaard Christensen, Henrik Kolstad e i suoi colleghi hanno seguito 73.036 dipendenti che nel periodo 1968-2011 hanno lavorato in una delle 456 piccole e medie imprese in Danimarca che hanno utilizzato lo stirene nella produzione di turbine eoliche o yacht. Lo studio ha comportato un collegamento completo di registri in cui i ricercatori hanno utilizzato il registro centrale delle imprese, insieme a vari altri registri delle imprese, per identificare le società interessate e i loro dipendenti. Dopo questa fase, l’informazione è stata collegata al Registro dei Tumori danese per valutare l’incidenza di diversi tipi di cancro tra i dipendenti rispetto al rischio generale della popolazione di sviluppare le stesse malattie – riporta la nota. Uno dei motivi per cui i risultati hanno un peso di rilievo per l’OMS è che Kolstad ei suoi colleghi sono stati in grado di confrontare i dati di ricerca dei pazienti oncologici con le misurazioni dell’esposizione allo stirene nel settore della plastica rinforzata danese nel tempo. «Questa parte dello studio si basa principalmente su misurazioni effettuate dall’autorità danese per l’ambiente di lavoro un certo numero di anni fa, dal momento che l’autorità danese per l’ambiente di lavoro non ha compiuto misurazioni dello stirene negli ultimi anni – sottolinea Kolstad – Non sono disponibili al pubblico. Abbiamo richiesto i dati rilevanti in forma anonima dalle società che analizzano le misurazioni, ma sfortunatamente non siamo riusciti ad accedervi. Questo è assai deplorevole, perché il fatto è che le buone risposte a domande importanti presuppongono che abbiamo anche accesso alle informazioni rilevanti in futuro».

Il problema non è stato risolto

Oltre a questo, il prof. Kolstad fa notare che i risultati del registro danese riflettono i peccati del passato. Negli ultimi anni sono stati apportati miglioramenti significativi agli ambienti di lavoro dell’industria della plastica rinforzata danese, ma a livello globale il problema non è stato risolto.

Riferimenti: Mette Skovgaard Christensen et al, Styrene Exposure and Risk of Lymphohematopoietic Malignancies in 73,036 Reinforced Plastics Workers, Epidemiology (2018). DOI: 10.1097/EDE.0000000000000819