MASSACHUSETTS – Se leggete le etichette dei dentifrici, così come di molti cosmetici, detergenti, saponi e altri prodotti per l’igiene e la casa troverete un ingrediente quasi onnipresente: il triclosan (detto anche triclosano o tryclosan in inglese). Questo comune antimicrobico è tuttavia stato trovato alterare la flora batterica intestinale – o microbiota – e promuovere l’infiammazione dell’intestino come per esempio la colite, nonché lo sviluppo del cancro al colon.

I danni all’intestino

Ad aver scoperto gli effetti negativi sull’intestino da parte del triclosan è stato uno studio su modello animale condotto dai ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst (UMass) guidati dal dottor Guodong Zhang, e i cui risultati sono stati pubblicati integralmente sulla rivista Science Translational Medicine. Qui, gli scienziati hanno osservato che anche un trattamento di breve durata e a basse dosi provoca un’infiammazione all’intestino e lo sviluppo di una grave forma di colite, nonché l’esordio del cancro al colon. «Questi risultati – spiega il dott. Zhang – per la prima volta, suggeriscono che il triclosan potrebbe avere effetti negativi sulla salute dell’intestino».

Un eccipiente molto diffuso

Come accennato il triclosan è un eccipiente molto utilizzato nell’industria di prodotti per l’igiene, la pulizia eccetera. Non a caso, il triclosan è tra gli ingredienti antimicrobici più utilizzati e si trova in più di 2.000 prodotti di consumo – fanno notare i coautori dello studio Haixia Yang e Weicang Wang, entrambi del laboratorio Zhang nel dipartimento di scienze alimentari di UMass Amherst. Questo additivo è stato altresì oggetto di un’indagine nazionale sulla salute e la nutrizione che ha rivelato come il triclosan sia stato trovato in circa il 75% dei campioni di urina di individui testati negli Stati Uniti ed è tra i primi dieci inquinanti trovati nei fiumi statunitensi. «Poiché questo composto è così ampiamente utilizzato – sottolinea il dott. Yang – il nostro studio suggerisce che vi è un’urgente necessità di valutare ulteriormente l’impatto dell’esposizione al triclosan sulla salute dell’intestino in preparazione alla potenziale istituzione di ulteriori politiche di regolamentazione».

Lo studio

In questo studio, il team di 21 membri che comprendeva 12 ricercatori di Amherst dell’UMass, ha studiato gli effetti del triclosan sull’infiammazione del colon e sul cancro del colon usando diversi modelli di topo. In tutti i modelli murini testati, il triclosan ha promosso l’infiammazione del colon e la tumoregenesi del colon, riferisce Zhang. «In particolare – aggiunge Hang Xiao – abbiamo usato un modello murino geneticamente modificato che sviluppa malattie infiammatorie intestinali o IBD [sindrome dell’intestino irritabile] spontanee. Inoltre, il trattamento con triclosan ha aumentato significativamente lo sviluppo della malattia IBD nei topi, suggerendo che i pazienti con IBD potrebbero dover ridurre l’esposizione a questo composto».

L’impatto sul microbiota

In una serie di esperimenti progettati per esplorare i meccanismi d’azione del triclosan, il team di scienziati UMass ha scoperto che il microbiota intestinale è fondamentale per gli effetti avversi del triclosan osservati. Nutrire i topi con il triclosan ha ridotto la diversità e modificato la composizione del microbioma intestinale, un risultato simile a quello osservato in uno studio umano condotto da altri, dice Zhang in una nota dell’UMass. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che il triclosan non ha avuto alcun effetto in un modello di topo privo di germi, in cui non è presente microbioma intestinale, né in un modello murino geneticamente modificato in cui non esiste un recettore Toll-like 4 (TLR4) - un importante mediatore per le comunicazioni dell’ospite-microbiota. «Questa è una prova evidente che il microbiota intestinale è necessario per gli effetti biologici del triclosan», fa notare il dottor Zhang.

Impossibile sfuggire al triclosan

In una nota redazionale che accompagna l’articolo sulla rivista si riporta che «L’esposizione al Triclosan è praticamente inevitabile negli Stati Uniti, ma poco si sa in che modo l’ingestione può influire sulla nostra salute». Questo studio ha osservato che il triclosan alterava il microbiota intestinale del topo, aumentava l’infiammazione, aumentava la gravità dei sintomi della colite e stimolato la crescita delle cellule del cancro del colon associate alla colite. Anche se limitato ai modelli murini, «questo lavoro suggerisce che gli effetti del triclosan sulla salute umana dovrebbero essere esaminati più da vicino», concludono i redattori.