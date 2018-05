Prevenire le malattie cardiovascolari, infarto e ictus: gli integratori di vitamine e minerali sono inutili

CANADA – Molte persone usano assumere integratori alimentari di vitamine e minerali per sopperire a mancanze che, invece, andrebbero colmate con un’alimentazione corretta. Spesso poi si assumono integratori perché convinti che ‘quella vitamina o Sale minerale in più’ possa aiutare a prevenire certe malattie. Ma, secondo un nuovo studio canadese, quando si tratta di prevenire le malattie cardiovascolari, l’infarto, l’ictus o la morte prematura in generale, è inutile spendere soldi in integratori.

Multivitaminici e company

Gli scienziati del St. Michael’s Hospital e dell’Università di Toronto hanno condotto una vasta revisione sistematica di tutti gli studi a tema randomizzati e controllati, e i dati relativi, che coprono un periodo di tempo che va da gennaio 2012 a ottobre 2017. I risultati, pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology, hanno rivelato che i supplementi multivitaminici, di vitamina D, calcio e vitamina C non mostravano alcun vantaggio o rischio aggiunto nella prevenzione di malattie cardiovascolari, infarto, ictus o morte prematura. Generalmente, gli integratori di vitamine e minerali vengono assunti per ‘integrare’ una carenza di nutrienti che si trovano negli alimenti. «Siamo rimasti sorpresi nel trovare così pochi effetti positivi dei supplementi più comuni che le persone consumano – ha detto il dottor David Jenkins, autore principale dello studio – La nostra revisione ha rilevato che se si desidera utilizzare multivitaminici, vitamina D, calcio o vitamina C, non fa male, ma non vi è alcun vantaggio apparente».

Qualche effetto c’è

I risultati dello studio hanno altresì rilevato che l’acido folico da solo e le vitamine del gruppo B insieme all’acido folico possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Nel frattempo, la niacina e gli antiossidanti hanno mostrato un effetto molto piccolo – che potrebbe significare un aumento del rischio di morte per qualsiasi causa. «Questi risultati suggeriscono che le persone dovrebbero essere consapevoli degli integratori che stanno assumendo e assicurarsi che siano applicabili alle specifiche carenze di vitamine o minerali di cui sono stati informati dal loro medico», ha sottolineato il dott. Jenkins.

L’analisi

Il team di ricerca ha esaminato i dati sui supplementi che includevano vitamina A, B1, B2, B3 (niacina), B6, B9 (acido folico), C, D, E e β-carotene, calcio, ferro, zinco, magnesio e selenio. Il termine ‘multivitaminico’ in questa recensione è stato usato per descrivere gli integratori che includono la maggior parte delle vitamine e dei minerali, piuttosto che solo alcuni in particolare. «In assenza di dati positivi significativi (a parte la potenziale riduzione da parte dell’acido folico nel rischio di ictus e malattie cardiache) è meglio fare affidamento su una dieta sana per ottenere il pieno di vitamine e minerali – ha commentato il dott. Jenkins – Finora, nessuna ricerca sugli integratori ci ha mostrato qualcosa di meglio rispetto alle salutari porzioni di cibi vegetali meno elaborati tra cui verdure, frutta e noci». Insomma, per stare bene basta mangiare bene, e non c’è più bisogno di assumere integratori.