Le persone che fumano non hanno vita molto facile di questi tempi. Nonostante le proposte alternative siano le più svariate, nessuna di queste si può davvero dire sicura e sana. Quindi, l’unico modo per recuperare la propria salute sarebbe quello di evitare di fumare qualsiasi genere di sigaretta, compresa quella elettronica. Quest’ultima, infatti, è finita più volte sul banco degli imputati a causa della sua nocività nei confronti dell’apparato cardiovascolare. Ma non solo: i diversi incidenti derivanti dall’uso hanno provocato anche danni gravissimi all’organismo umano. Uno di questi addirittura il decesso. Ultimamente, poi, una 18enne è finita in ospedale per la presenza di acqua nei polmoni.

Seri problemi respiratori da svapo

Se si sceglie di non fumare le sigarette elettroniche è perché si vogliono evitare danni alla salute. tuttavia, sembra che queste – in alcuni casi – siano ancora più pericolose, specie a breve termine. Una cameriera di 18 anni, infatti, è finita in ospedale dopo aver svapato meno di un mese. Accusava seri problemi respiratori ed è stata costretta al ricovero. Il caso è stato riportato anche nella rivista scientifica Pediatrics.

Tosse e dolore toracico

La ragazza si è rivolta al pronto soccorso perché accusava tosse persistente e un forte dolore toracico durante la respirazione. Ciò che ha lasciato piuttosto perplessi i medici è che i sintomi sono più tipici delle sigarette tradizionali che non di quelle elettroniche. «È stato necessario ricorrere alla ventilazione meccanica per aiutarla a respirare e drenare i suoi polmoni, dove si era accumulata acqua», ha spiegato Daniel Weiner su Pediatrics.

L’acqua nei polmoni

Le sigarette elettroniche, a differenza di quelle tradizionali, hanno la peculiarità di riscaldare il liquido contenuto nelle cartucce e trasformarlo in vapore. Quest’ultimo viene inspirato e poi espirato da chi fuma. Il problema è che il liquido non contiene acqua pura, ma anche aromi, glicole propilenico, glicerina e spesso anche nicotina. Tutte queste sostanze chimiche sembra abbiano danneggiato i polmoni e attivato una forte risposta immunitaria. «Tale risposta immunitaria può portare a un aumento dell'infiammazione e dei vasi sanguigni, il che può portare a un accumulo di liquido nei polmoni», ha spiegato il dottor Sommerfeld, pediatra della Children's Healthcare di Atlanta.

Il primo caso di polmonite da e-cig

Questo sembra essere il primo caso di polmonite da ipersensibilità associato a una sindrome da distress respiratorio. Il tutto pare essere stato provocato dalla presenza di acqua nei polmoni. «I prodotti chimici presenti nel vapore hanno causato una reazione che ha portato all’accumulo di liquido nei polmoni. La terapia con metilprednisolone endovena, usata nel trattamento delle gravi reazioni allergiche, ha consentito un rapido recupero», spiegano gli autori dell’articolo.

Insufficienza respiratoria

La ragazza, «non era in grado di avere a disposizione una quantità sufficiente di ossigeno nel suo sangue per mezzo dei polmoni ed è stato necessario utilizzare un ventilatore meccanico per respirare, fino a che i polmoni non erano più in grado di funzionare», continua Weiner.

Gli effetti collaterali delle sigarette elettroniche

Gli esperti mettono in guardia dall’uso delle sigarette elettroniche. «lo svapo può causare diversi effetti collaterali tra cui vertigini, mal di testa, nausea, ansia e difficoltà a dormire. La nicotina, inoltre, è nota per creare dipendenza», spiega Sommerfeld. «Oltre alla dipendenza da nicotina, che di per sé avrà effetti sul cervello dell'adolescente, non sappiamo ancora quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine sulla salute dell'esposizione alle e-cig. Gli effetti sulla salute causati dall'uso delle e-cig sono più pronunciati negli adolescenti», ha dichiarato a CNN la dottoressa Ilona Jaspers, professore nei dipartimenti di Pediatria, microbiologia e immunologia presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. «Spero si possa trovare un modo per invertire rapidamente questa tendenza. Come pediatra, sono sempre un sostenitore dei bambini e cerco di parlare nel miglior interesse dei bambini», conclude Jaspers

Fonti scientifiche

[1] Pediatrics May 2018 From the American Academy of Pediatrics Case Report - Hypersensitivity Pneumonitis and Acute Respiratory Distress Syndrome From E-Cigarette Use - Casey G. Sommerfeld, Daniel J. Weiner, Andrew Nowalk, Ally