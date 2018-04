Donna in pericolo vita, ci pensa l'Aeronautica militare

ROMA – Volo straordinario nella serata di ieri, martedì 17 aprile, con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino che ha svolto un trasporto sanitario urgente da Gioia del Colle a Roma, a favore di una donna di 63 anni, ricoverata presso l’ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), le cui condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario il trasferimento.

L'equipaggio del velivolo, in prontezza di allarme, è decollato dall'aeroporto di Ciampino per Gioia del Colle, dove ha imbarcato la paziente insieme ad una equipe medica dell’ospedale Miulli. Il Falcon è poi decollato dall’aeroporto pugliese alle 18:45 alla volta di Ciampino, dove è atterrato alle 19:30. La donna è stata immediatamente sbarcata e trasferita in ambulanza al Policlinico Gemelli per ricevere le necessarie cure specialistiche.

La richiesta di svolgere il trasporto è stata inoltrata dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri - questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole comprese e, quando richiesto dalle autorità competenti, anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.

Gli aeromobili da trasporto e gli elicotteri dell'Aeronautica Militare - sottolinea una nota - sono pronti senza soluzione di continuità 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, ad intervenire per missioni di pubblica utilità quali il trasporto sanitario d'urgenza di persone in imminente pericolo di vita, oppure quello di organi ed equipe mediche per trapianti. Il servizio copre l'intero territorio nazionale, isole comprese, e quando richiesto dalle autorità competenti è svolto anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.