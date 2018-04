Meningite, muore una donna di 36 anni in ospedale a Genova

GENOVA – Nuovo caso di meningite a Genova e nuova vittima. Questa volta è una donna di 36 anni, deceduta nella notte all'ospedale Evangelico di Genova a causa. La causa sarebbe una grave forma di meningite da meningococco. La paziente, residente a Masone, era arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale nel pomeriggio di ieri, presentando sintomi che hanno fatto immediatamente sospettare una infezione e a meningite.

Rapido peggioramento

Il rapido peggioramento delle condizioni della paziente, ricoverata in rianimazione a seguito di un arresto respiratorio, ha impedito il trasferimento all'ospedale policlinico San Martino. Il test rapido sul liquor ha confermato la diagnosi di meningite da meningococco. Intanto, come da prassi, la Asl 3 Genovese ha già sottoposto a profilassi antibiotica i familiari della donna e sta eseguendo un'indagine epidemiologica per individuare eventuali altre persone da sottoporre alla terapia.