Alcol, 4 anni in meno di vita anche con un solo bicchiere al giorno

REGNO UNITO – Dell’alcol e del vino si è già detto di tutto. Da chi sostiene che un bicchiere di vino al giorno faccia bene, a chi sostiene che si tratta pur sempre di alcol e, dunque, fa male. Se da un lato sono tutti concordi che, comunque sia, gli eccessi sono sempre dannosi – avvalorando la tesi che il bere moderato non sia così deleterio. In realtà, e come sempre, la verità probabilmente non ce l’ha in mano nessuno. A supporto di ciò è anche questi ultimo, in ordine di arrivo, studio che suggerisce come anche bere un bicchiere di una bevanda alcolica al giorno accorci la vita.

Quanti anni in meno?

Secondo quanto appurato dalla dott.ssa Angela Wood dell'Università di Cambridge, e colleghi, bere da 5 a 10 bevande alcoliche alla settimana può ridurre l’aspettativa di vita di 6 mesi. Oltre a ciò, un maggiore consumo di alcol è risultato legato a una più grande possibilità di essere vittime di ictus, insufficienza cardiaca e aneurisma fatale.

Lo studio

Per arrivare a capire come l’alcol in effetti agisca in modo negativo sulla salute, i ricercatori hanno avviato un’analisi che ha coinvolto circa 600mila persone. I dati raccolti hanno rivelato come coloro che bevevano più di 100 g di alcolici ogni settimana – circa cinque bicchieri da 175 ml di vino o di birra – erano a maggior rischio di morte prematura. Secondo gli esperti, i risultati supportano le linee guida UK sull’assunzione di alcolici, che raccomandano di non bere più di 112 g di alcol a settimana (circa 5 litri di birra o 5 bicchieri da 175 ml di vino). In Italia, queste linee guida raccomandano invece consumi inferiori agli 84 g settimanali per le donne e a 168 g per i maschi adulti. Al contrario, negli Usa si raccomanda di non superare 196 g/settimana di alcol pari a 11 bicchieri per i maschi e 98 g/settimana per le donne.

Meglio bere meno

«Il messaggio chiave di questa ricerca per la salute pubblica è che, se già bevete alcol, bere meno può aiutare a vivere più a lungo e ridurre il rischio di diverse condizioni cardiovascolari», ha commentato la dott.ssa Wood.

Si muore prima

In linea generale, i risultati dello studio pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet, rivelano che un quarantenne che beve regolarmente l'equivalente di circa 10-18 bicchieri di vino o pinte di birra dovrebbe morire uno o due anni prima del normale. Quelli che invece superano quel livello perdono da quattro a cinque anni di vita. «Questo studio – sottolinea il professor Naveed Sattar dell'Università di Glasgow e coautore dello studio – fornisce una chiara evidenza a supporto della necessità di abbassare i limiti di consumo di alcol in molti Paesi del mondo».

Altri rischi

Non solo pare si riduca l’aspettativa di vita, ma un equivalente di cinque pinte di birra o cinque bicchieri di vino a settimana ha aumentato del 14% il rischio di ictus, del 24% di malattia ipertensiva fatale (ipertensione), del 9% di insufficienza cardiaca e del 15% di aneurisma aortico fatale. Gli autori dello studio hanno affermato che i limiti raccomandati per l'alcol dovrebbero essere ridotti a circa 100 g o 12,5 unità a settimana in molti Paesi. Insomma, bere alcolici, non è proprio una buona abitudine.