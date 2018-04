Vaccini, medico No vax radiata dall'Ordine a Milano. Burioni: «buona notizia»

MILANO - Anche tra i medici c'è chi ritiene i vaccini qualcosa di pericoloso o da 'maneggiare con cura'. Questo, nonostante sia stato più volte dimostrato che i vantaggi in genere superano gli eventuali svantaggi. Ma un conto sono le convinzioni delle persone e un conto quelle di chi lavora nella sanità. Quanto a questi ultimi, arriva la notizia che è stata radiata dall'Ordine dei Medici di Milano la dott.ssa Gabriella Maria Lesmo, nota per le sue posizioni No vax e per aver messo in correlazione vaccini e autismo.

«Buone notizie. Un altro passo verso la civiltà», ha commentato su Facebook il noto virologo Roberto Burioni. Il procedimento sulla Lesmo era stato aperto dall'Ordine nel 2017 dopo una segnalazione.

Sul suo profilo Facebook la dottoressa radiata però avverte: «Mi difenderò nelle sedi opportune, senza coltivare rabbia o rancore, ma non farò sconti a nessuno. Nessuno può impedirmi di Essere un Medico né di continuare a curare, guarire, consolare tutti coloro che me lo chiederanno».