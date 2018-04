L’utilizzo prolungato di farmaci per il reflusso gastroesofageo e l’acidità potrebbero mettere a serio rischio la salute renale. Già recenti studi avevano ipotizzato il legame tra l’assunzione di questo genere di farmaci e patologie renali acute e croniche, ma ora sembra proprio che ulteriori indagini scientifiche abbiano confermato il collegamento. Ecco perché è importante che tutte le persone vengano a conoscenza del reale rischio a cui si va incontro.

Danni renali a lungo termine

Diversi studi hanno messo in evidenza che farmaci antiacido e anti-reflusso come i cosiddetti inibitori di pompa protonica (PPI) possono provocare danni renali a lungo termine. Secondo gli esperti sono molti i medici che non sono a conoscenza degli effetti negativi causati da questo genere di farmaci, tuttavia, se l’informazione venisse estesa sia ai pazienti che al personale medico si potrebbero evitare conseguenze spiacevoli. Il fatto che non si conoscano i reali effetti collaterali di un farmaco, infatti, potrebbe portare a malattie inattese.

Farmaci comuni

Ricordiamo che gli antiacidi sono tra le più comuni classi di farmaci utilizzati per trattare reflusso gastroesofageo, problemi di digestione e ulcere peptiche. Non sempre vengono prescritti a seguito di analisi specifiche e spesso possono essere consigliati dal proprio medico curante. Un nefrologo statunitense, il dottor Pradeep Arora, ha parlato recentemente dei rischi dell’assunzione di questi farmaci durante la conferenza annuale della Società indiana di nefrologia (Delhi). «Gli IPP dovrebbero essere idealmente prescritti nelle indicazioni approvate, se possibile per meno di otto settimane. Oltre a ciò, se un paziente è in trattamento con PPI, è necessario monitorare la funzionalità renale e il livello di magnesio», ha dichiarato il medico al Times of India.

Il rischio

«Le persone che usano inibitori della pompa protonica (PPI) hanno un rischio maggiore dal 20 percento al 50 percento di incorrere in una malattia renale cronica rispetto ai non utilizzatori», ha dichiarato il dottor Morgan Grams, assistente professore di epidemiologia alla Johns Hopkins University di Baltimora che ha pubblicato uno studio su JAMA Internal Medicine. «Abbiamo riscontrato un aumento del rischio associato a una dose crescente, il che suggerisce che forse questo effetto osservato è reale», conclude Grams.

[1] Heartburn Meds Linked to Chronic Kidney Disease. While study can't prove cause-and-effect, increasing damage seen as dose rises WebMD