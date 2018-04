Gli occhi chiari sono amati da molte persone, forse anche un po’ perché sono più rari rispetto a quelli marroni. O forse perché, davvero, sono più attraenti degli altri. Qualsiasi sia il motivo per cui ti piacerebbe rinnovare il tuo volto e vederti allo specchio con dei bellissimi occhioni blu, sappi che da ora in poi si potrà cambiare davvero il colore degli occhi. E non stiamo parlando delle classiche lenti a contatto colorate, in uso da oltre vent’anni. In realtà si tratta di una nuova proceduta medicina nata in California. Ecco come funziona.

Come cambia il colore degli occhi

La possibilità di trasformare occhi marroni in occhi blu è resa possibile grazie a un nuovo intervento denominato Laser Eye Color Change, ideato dalla californiana Stroma Medical. Grazie a una veloce e semplice procedura – per niente invasiva – il laser è in grado di eliminare la melanina presente nella superficie dell’iride. Un eccesso di melanina determina il colore degli occhi o permette alla pelle di scurirsi in presenza di luce solare. Ecco il motivo per cui i bambini appena nati spesso hanno gli occhi chiari. Tutte le persone che hanno difficoltà a produrre grandi quantitativi di melanina avranno gli occhi azzurri, verdi o grigi. Questi riflettono la luce con un numero superiore di particelle a lunghezze d’onda blu. Al contrario, le persone che producono molta melanina avranno gli occhi più scuri, generalmente marroni.

Come si esegue l’intervento

Durante l’intervento – della durata di 20 secondi - lo stroma di colore scuro (lo strato esterno dell’iride) viene rimosso per mezzo di un laser. Dopo alcune settimane il corpo rimuove lo strato di pigmento che ormai è morto e finalmente si possono vedere gli occhi di colore azzurro/blu. «Il principio fondamentale è che sotto ogni occhio marrone c’è un occhio blu. L’unica differenza tra un occhio marrone e un occhio blu è lo strato di pigmento molto sottile sulla superficie. Se togli quel pigmento, la luce può entrare nello stroma – le piccole fibre che sembrano raggi di biciclette in un occhio di luce – e quando la luce si disperde riflette solo le lunghezze d’onda più corte, e questa è la parte blu dello spettro», ha dichiarato ha dichiarato il dottor Gregg Homer di Stoma Medica.

Tutti vogliono gli occhi azzurri?

«Non è un obiettivo della nostra azienda promuovere gli occhi azzurri. Dalla mia esperienza ciò che la maggior parte delle persone cerca è la traslucenza dell’occhio blu piuttosto che il colore dell’occhio azzurro. Le persone che sembrano più motivate nel perseguire questo obiettivo spesso sono giovani e hanno un fratello o un amico che ha gli occhi chiari, a cui viene detto quanto sono belli i loro occhi. Sarebbe meglio per loro superare la cosa? Probabilmente. I tuoi problemi non vanno via perché cambi il colore degli occhi, ma credo che alle persone piaccia esprimersi in un certo modo ed è bello quando hanno la libertà di farlo», spiega Homer.

In attesa di approvazioni

L’azienda è, al momento, in attesa di ottenere l’approvazione dagli organismi ufficiali degli Stati Uniti. Nel frattempo, l’intervento può essere eseguito in tutta sicurezza in Messico e in Costa Rica. Il prezzo si aggira intorno ai 5.000 dollari. Ma se vi sembra che il costo sia troppo oneroso, niente paura. L’azienda ha pensato anche a questo: sono disponibili degli appositi colliri che possono cambiare il colore dei tuoi occhi in 16 tonalità differenti. Il nome è Icolour e agisce inibendo un enzima che controlla la produzione di melanina. Il prezzo si aggira intorno ai 38 dollari e l’azienda ritiene che il prodotto sia sicuro.