Si prendono la Dengue, ricoverate quattro persone a Bologna

BOLOGNA - Due adulti e due minori sono stati ricoverati nel fine settimana al Policlinico di Sant'Orsola di Bologna per la Dengue, contratta durante un periodo di vacanza alle Maldive. I quattro fanno parte di due gruppi familiari che avevano soggiornato in una casa per turisti all'interno di un villaggio delle isole. I due adulti sono ricoverati nell'Unità operativa di Malattie infettive, mentre i due minori sono assistiti nell'Unità operativa di Pediatria d'urgenza. Tutti sono sotto monitoraggio clinico-laboratoristico, presentano buone condizioni generali e allo stato attuale, riferisce una nota del Sant'Orsola, non destano particolari preoccupazioni.