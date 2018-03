E' nato un bambino con tre gambe

CINA – I difetti alla nascita possono assumere le forme più strane o inquietanti. Spesso poi sono gravi e possono mettere in pericolo la vita stessa del neonato o del bambino più avanti nel tempo. Tra le diverse e curiose malformazioni, vi è quella del bimbo ora di 11 mesi, nato con tre gambe.

'Colpa' del fratello

L'essere nato con tre gambe, secondo i medici, è 'colpa' di un fratello gemello parzialmente formato che si è fuso nel bambino poi nato. Si tratta del cosiddetto gemello parassita, un caso raro che pare si verifichi in un caso su 1 milione. E così, grazie alla mancata differenziazione con il fratello gemello, il piccolo Xiao Fei, della Cina, è nato con una gamba in più attaccata alla sua parte posteriore, che è uscita in mezzo alle altre due.

L'operazione

Per poterlo liberare dell'arto in più, e rendergli una vita normale, il piccolo Xiao Fei è stato sottoposto a un delicato e complesso intervento chirurgico in un ospedale di Shanghai, che è durato quasi 10 ore, riferisce il quotidiano locale People's Daily Online. Il fatto che genitori e medici non si fossero accorti che il feto avesse di questi problemi, pare sia perché la madre non si era sottoposta a controlli ed ecografie durante la gravidanza. Così, durante il parto, la sorpresa. Dopo che il bimbo è nato, i genitori hanno girato in lungo e in largo la Cina per trovare una soluzione al problema del figlio. Finalmente, dopo 11 mesi, sono stati ammessi al Centro di salute pubblica di Shanghai, dove poi Xiao è stato operato due giorni fa.

Una gamba deformata

Nonostante l'operazione sia riuscita, i medici hanno detto che la gamba destra 'regolare' è rimasta malformata a seguito del difetto di nascita. In particolare, il piede in realtà aveva la forma della mano. Per questo motivo i chirurghi hanno detto che l'operazione prevedeva, oltre alla rimozione della gamba in più, anche l'amputazione in 'finto' piede per poi trapiantare il 'vero' piede prelevato dalla gamba in più rimossa. Questo per poter rendere più normale la gamba.

Il piccolo ha anche altri problemi

Il piccolo Xiao, però, è afflitto anche da altri difetti e problemi, come riferiscono sempre i medici. A lui è stata diagnosticata una serie di altre condizioni, tra cui un testicolo localizzato sull'addome, un'ernia addominale e una cardiopatia congenita. Tutte condizioni che hanno aumentato le difficoltà dell'operazione, durante la quale è anche stato spostato il testicolo per rimetterlo al suo giusto posto.